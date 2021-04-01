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    反送中集會遭控未經批准集結 黎智英等7人2罪名成立

    壹傳媒集團創辦人黎智英（中）以及梁國雄、吳靄儀等9名泛民主派人士先前遭警方拘捕，並被控涉及反送中非法集會案，今上午法院進行裁決，判其中7人兩項組織及參與未經批准集結罪成立。（資料照）

    壹傳媒集團創辦人黎智英（中）以及梁國雄、吳靄儀等9名泛民主派人士先前遭警方拘捕，並被控涉及反送中非法集會案，今上午法院進行裁決，判其中7人兩項組織及參與未經批准集結罪成立。（資料照）

    2021/04/01 11:57

    〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒集團創辦人黎智英以及梁國雄、吳靄儀等9名泛民主派人士先前遭警方拘捕，並被控涉及反送中非法集會案，今上午法院進行裁決，除區諾軒和梁耀忠外，法官裁定其餘7人「組織未經批准集結罪」及「明知而參與未經批准集結罪」兩罪均成立。

    據悉黎智英在聆判時表現平靜，休庭後也曾對旁聽的打氣人士高舉雙手。

    包括黎智英以及李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭等9名泛民人士，被控於前年8月18日在港島區參與或組織反修例「流水式集會」，涉嫌違反《港區國安法》，遭港警拘捕，他們被控涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力，危害國家安全」及「協助罪犯」等罪名，今日上午西龍法院宣讀裁決，

    據指黎智英在聽到判決時表現平靜，泛民人士在開庭前就曾表示，當初的集會是和平、理性，非暴力，並指當局是在秋後算帳，控方則稱警方相信民陣當時不能控制遊行秩序，事前已拒絕遊行申請，但黎智英等被告還是帶頭舉行遊行，沿途還不斷叫口號。對此辯方表示當天警方沒有疏散人群，並指被告是為了維持公眾秩序，才負起責任帶群眾離開。

    法官則稱在考慮所有證據及證詞後，確認當天有未經批准集結，是由超過30個持有共同目的的人士組成，且違反公安條例，並指集結並非是出於必要而生出的疏散計畫，並指該集結無合理辯解，控方舉證至毫無合理疑點，成功證明眾被告干犯兩罪。

    港媒「立場新聞」在報導中指出，這項裁決結果對市民日後行使集會自由的權利將會有重大影響，同時對於法院裁決對其他同類案件，例如去年六四26人被控未經批准集結案，也可能會形成一種指標作用。

    報導也提及此次裁決的相關爭議，包含代表吳靄儀的大律師陳志剛曾在結案陳詞時指出，不管是和平的未經批准集結罪，還是牽涉暴力元素的非法集結罪，最高刑罰一樣都是5年監禁，認為這是苛刻、不合理及不合比例地限制集會自由。

    辯方也質疑，控方根據大致相同的事實基礎，重複控告被告「組織」和「參與」未經批准集結兩罪，變相令當事人面臨「雙重定罪」。同時也質疑，警方在當天並未警告未經批准的遊行可能違法，反而是在事後才進行檢控，質疑明顯是秋後算賬，對眾被告明顯不公。

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