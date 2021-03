維持川普政策！ 布林肯向國會認證香港不再享特殊待遇

2021/04/01 00:31

〔即時新聞/綜合報導〕去年中共強推「港版國安法」在港上路,引發外界撻伐,當時的川普政府隨後發聲明指香港不再繼續享有美國特殊待遇。對此,現任國務卿布林肯(Anthony Blinken)週三(31日)表明,已根據《香港政策法》向國會認證不給予香港特殊待遇。

跟據《路透》報導,前美國務卿龐皮歐在中共強推「港版國安法」打壓香港後,便發表聲明確認香港不再享有高度自治;時任總統川普也表示終止《香港政策法》賦予香港的特殊地位,在去年7月簽署行政命令,正式暫停香港先前在貿易稅率、簽證、出口許口證豁免等方面享有的特殊待遇。

而布林肯週三表示確定維持前朝政策,指中國嚴重損害香港人民的權利與自由,濫捕異己人士、對香港司法獨立及新聞自由施壓,基於種種中共惡行,布林肯已向國會認證香港一國兩制已「毀滅」,無法再享有美國特殊待遇。

布林肯隨後也在推特上發文,「今天,我們向國會報告指中共持續破壞香港自由、民主和高度自治。美國在這邊呼籲職中國改變方向,恪守國際義務和承諾。」文末他更加註「與香港站在一起」(#StandWithHongKong.)

Today, we reported to Congress the PRC's continued dismantling of Hong Kong’s freedoms, democratic institutions, and high degree of autonomy. The United States calls on the PRC to reverse course and uphold its international obligations and commitments. #StandWithHongKong.