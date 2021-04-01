為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    維持川普政策！ 布林肯向國會認證香港不再享特殊待遇

    布林肯31日確定維持前朝政策，不對香港提供特殊待遇。（歐新社）

    布林肯31日確定維持前朝政策，不對香港提供特殊待遇。（歐新社）

    2021/04/01 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕去年中共強推「港版國安法」在港上路，引發外界撻伐，當時的川普政府隨後發聲明指香港不再繼續享有美國特殊待遇。對此，現任國務卿布林肯（Anthony Blinken）週三（31日）表明，已根據《香港政策法》向國會認證不給予香港特殊待遇。

    跟據《路透》報導，前美國務卿龐皮歐在中共強推「港版國安法」打壓香港後，便發表聲明確認香港不再享有高度自治；時任總統川普也表示終止《香港政策法》賦予香港的特殊地位，在去年7月簽署行政命令，正式暫停香港先前在貿易稅率、簽證、出口許口證豁免等方面享有的特殊待遇。

    而布林肯週三表示確定維持前朝政策，指中國嚴重損害香港人民的權利與自由，濫捕異己人士、對香港司法獨立及新聞自由施壓，基於種種中共惡行，布林肯已向國會認證香港一國兩制已「毀滅」，無法再享有美國特殊待遇。

    布林肯隨後也在推特上發文，「今天，我們向國會報告指中共持續破壞香港自由、民主和高度自治。美國在這邊呼籲職中國改變方向，恪守國際義務和承諾。」文末他更加註「與香港站在一起」（＃StandWithHongKong.）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朝天安門比中指 艾未未攝影作品香港被禁：感到自豪
    2021/03/30 23:54

    朝天安門比中指 艾未未攝影作品香港被禁：感到自豪
    布林肯被楊潔篪教訓 川普直呼：太丟臉了
    2021/03/26 19:11

    布林肯被楊潔篪教訓 川普直呼：太丟臉了

    移植免疫共治 提升血癌治癒率
    面對中國、北韓問題 美國務卿布林肯呼籲與日本建立更深關係
    2021/03/16 15:46

    面對中國、北韓問題 美國務卿布林肯呼籲與日本建立更深關係
    中國違背承諾！龐皮歐：美國沒理由給予香港特殊待遇
    2020/06/01 13:08

    中國違背承諾！龐皮歐：美國沒理由給予香港特殊待遇

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    國際今日熱門
    川粉快來！ 川普新個人官網開張 試圖奪回網路話語權
    2021/03/31 06:20

    川粉快來！ 川普新個人官網開張 試圖奪回網路話語權

    罕見嗆中！不滿世衛病毒起源報告內容 譚德塞：需要深入調查
    2021/03/31 06:14

    罕見嗆中！不滿世衛病毒起源報告內容 譚德塞：需要深入調查 影片

    澳洲工黨全國會議 決議對中採取強硬立場
    2021/03/31 06:09

    澳洲工黨全國會議 決議對中採取強硬立場

    中國疫苗接種政治化操作 沒打不能上班、不能回家
    2021/03/31 06:12

    中國疫苗接種政治化操作 沒打不能上班、不能回家

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播