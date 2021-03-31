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    阿根廷新發現肉食恐龍 8500萬年前稱霸巴塔哥尼亞

    阿根廷科學家新發現一種生活在白堊紀時期的肉食恐龍「Llukalkan aliocranianus」，圖為藝術家繪製的想像圖。（路透）

    阿根廷科學家新發現一種生活在白堊紀時期的肉食恐龍「Llukalkan aliocranianus」，圖為藝術家繪製的想像圖。（路透）

    2021/03/31 23:35

    〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷科學家新發現一種生活在白堊紀時期的肉食恐龍，保存完好的化石顯示，這種恐龍的鼻子短、聽覺敏銳，咬合力大，在8500萬年前稱霸巴塔哥尼亞北部。

    綜合外媒報導，新發現的恐龍以當地馬普切語 （Mapuche language）命名為「Llukalkan aliocranianus」，Llukalkan的意思是「令人恐懼」，aliocranianus在拉丁語的意思是「異常頭骨」，屬於阿貝力龍科（abelisaurids）家族。

    根據週二發表在《古脊椎生物學刊》（Journal of Vertebrate Paleontology）的研究，該恐龍身長約5公尺，重約1公噸至5公噸，外型像霸王龍，前臂短小，具有強大的咬合力，可能是一個可怕的捕食者。

    阿根廷國立聖路易斯大學 （UNSL）古生物學家賈內奇尼（Federico Gianechini）說，研究結果表示，這種恐龍比阿貝力龍科其他恐龍擁有更好的聽力，可能讓牠成為更好的獵食者。

    該恐龍的化石發現於阿根廷里奧內格羅省的Bajo de la Carpa地層，科學家曾在距離牠出土地點約700公尺處，挖出另一隻食肉恐龍道獵龍（Viavenator exxoni）的化石，同樣屬於阿貝力龍科。

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