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    加強保持社交距離 比利時在地上畫出100個圈圈

    比利時根特上月於學生時常聚集的聖伯多祿教堂外與附近公園畫出共100個直徑6公尺的大圈圈，藉此提醒學生與民眾保持社交距離。（路透）

    比利時根特上月於學生時常聚集的聖伯多祿教堂外與附近公園畫出共100個直徑6公尺的大圈圈，藉此提醒學生與民眾保持社交距離。（路透）

    2021/03/31 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕為保持武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）社交距離規範，各國無所不用其極。比利時根特（Ghent）大約有8萬名學生，先前在說服大家保持社交距離上一直面臨難題，為此，當局上月於學生時常聚集的聖伯多祿教堂外與附近公園畫出共100個直徑6公尺的大圈圈，藉此提醒學生與民眾保持社交距離。

    據《路透》報導，比利時根特市長Mathias De Clercq表示，畫圈圈的想法其實是學生先提出的，不過他也強調，針對聚會規範，比利時武肺防疫規定限制戶外聚集人數在4人以下，但並未強制要求民眾一定要待在圈圈內。

    他向《路透》說明，「每個人都可以自由選擇要不要使用圈圈，這是一個很好的範例，以較緩和的方式推動新生活規範」。這些圈圈每個直徑皆為6公尺，彼此之間相隔4公尺，在本週的晴朗天氣加持下，學生族群看起來還算適應這套新系統。

    一位工程系學生Elian Colpaert受訪時指出，「在非常時期中，與朋友聚會、社交都不太容易，所以這或許是一個很棒的解決方案，儘管看起來有點怪怪的，但效果不錯」。而另一位法律系學生Kato Pion雖然抱怨政府把他們當成嬰兒，但她也認為這是一個不錯的想法。

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