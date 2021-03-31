加強保持社交距離 比利時在地上畫出100個圈圈
〔即時新聞／綜合報導〕為保持武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）社交距離規範，各國無所不用其極。比利時根特（Ghent）大約有8萬名學生，先前在說服大家保持社交距離上一直面臨難題，為此，當局上月於學生時常聚集的聖伯多祿教堂外與附近公園畫出共100個直徑6公尺的大圈圈，藉此提醒學生與民眾保持社交距離。
據《路透》報導，比利時根特市長Mathias De Clercq表示，畫圈圈的想法其實是學生先提出的，不過他也強調，針對聚會規範，比利時武肺防疫規定限制戶外聚集人數在4人以下，但並未強制要求民眾一定要待在圈圈內。
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他向《路透》說明，「每個人都可以自由選擇要不要使用圈圈，這是一個很好的範例，以較緩和的方式推動新生活規範」。這些圈圈每個直徑皆為6公尺，彼此之間相隔4公尺，在本週的晴朗天氣加持下，學生族群看起來還算適應這套新系統。
一位工程系學生Elian Colpaert受訪時指出，「在非常時期中，與朋友聚會、社交都不太容易，所以這或許是一個很棒的解決方案，儘管看起來有點怪怪的，但效果不錯」。而另一位法律系學生Kato Pion雖然抱怨政府把他們當成嬰兒，但她也認為這是一個不錯的想法。
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