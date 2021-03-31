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    中國疫苗接種政治化操作 沒打不能上班、不能回家

    中國政府為了提升疫苗接種率，在各地懸掛令人噴飯的奇怪標語。（取自網路）

    中國政府為了提升疫苗接種率，在各地懸掛令人噴飯的奇怪標語。（取自網路）

    2021/03/31 06:12

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府不僅積極將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國產疫苗輸出海外，推動發揮影響力的「疫苗外交」，在國內的政治操作也不遑多讓。地方官員為達成上級指定的疫苗接種任務，祭出各種千奇百怪的措施，例如不打疫苗不准上班、不准回家、不准入住飯店等，各式無厘頭的宣傳標語更登上網路熱搜，令人啼笑皆非。

    綜合自由亞洲電台（RFA）和「新唐人」等海外華文媒體報導，中國不少民眾質疑國產疫苗的安全性，因此疫苗接種速度不如當局預期。地方官員為了提高接種率，千方百計地敦促民眾接種，甚至採取變相強制手段。北京市大興區居民向RFA證實，現在不打疫苗，不能上班，也不准回家，「指標不夠，官員被減分，甚至下崗（免職）。各村是，不打疫苗，你別想回家，警察把門。」

    「新唐人」取得一份重慶市小康集團3月25號下發的通知，聲稱各單位要站在所謂「講政治」的高度，按照「應接盡接」的原則，嚴格落實疫苗接種，積極動員和組織18歲到59歲的員工打疫苗。通知還警告，對疫苗接種工作推進不力和發生問題的單位和個人，「將從嚴追責問責」，顯示中國政府將疫苗接種當成一項政治任務，恐將成為強制計畫生育的翻版。

    據報導，地方官員為了保住自己的飯碗，罔顧民眾生命安全，許多地方將接種疫苗與「健康碼」綁在一起，如果民眾不接種疫苗，行動就會受到限制，例如到菜市場買菜、去商場購物等。

    中國民眾對急就章的國產疫苗的疑慮其來有自。香港有十幾人在注射國產疫苗後不幸喪生，原因仍待釐清；秘魯臨床數據顯示，中國國藥集團的2款疫苗，有效率僅約11.5%和33%；巴西數據顯示，科興疫苗的有效率也只有50%。中國多年來頻繁爆出的毒疫苗、假疫苗事件，更讓人觸目驚心。更有學者指出，接種疫苗的背後，疫苗供應部門與政府之間、各單位之間，也存在利益輸送關係。

    中國官方24日公布，最新的疫苗接種量為8000多萬人次。為了提升接種率，地方當局在醫院、學校，街巷、農村民居外，懸掛各種令人噴飯的奇怪標語，中央電視台主持人甚至帶頭高唱歌詞經過改編的流行曲「學貓叫」：「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」。網友嘲諷這類「洗腦」式宣傳，令人哭笑不得。

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