武漢肺炎》大阪恐進入第4波疫情！單日暴增432確診 2個月來最多

大阪府知事吉村洋文（見圖）29日受訪表示，當地可能已經進入第4波疫情，正申請將大阪列入防疫重點地區。（法新社）

2021/03/30 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本自22日解除緊急事態宣言以來，疫情似乎有復燃現象，大阪今日新增432例確診，為近期新高。大阪府知事吉村洋文昨日警告，當地恐怕已經進入第4波疫情。

根據《NHK》報導，大阪今（30）日宣布新增432例確診，是自從1月24日以後，首度單日突破400人確診，為近期緊急狀態解除以來最高確診，另外今日還新增4人死亡。目前大阪已經累計5萬1602人確診，1182人死亡。

請繼續往下閱讀...

大阪府知事吉村洋文29日受訪表示，當地可能已經進入第4波疫情中，他正考慮向政府申請讓大阪實施「防止蔓延重點措施」，要求所有人進入餐廳時要配戴口罩，另外該措施還包括規定餐飲業者提早打烊、縮短營運時間。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法