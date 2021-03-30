台灣自來水之父有感應！ 巴爾頓玄孫奏三味線緬懷竟斷弦

巴爾頓玄孫梅茲（左）與蘇格蘭風笛演奏家山根篤（右）合奏「奇異恩典」，駐日代表謝長廷也忍不住拿起手機拍照。（記者林翠儀攝）

2021/03/30 20:27

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕英國衛生工程技師威廉．巴爾頓的玄孫凱文．梅茲（Kevin Kmetz）今天在駐日代表處的邀請下，跨海連線參加台北自來水事業處的巴爾頓銅像恢復揭幕儀式，他在東京的會場中演奏自創輕津三味線樂曲以紀念先祖，說來也玄妙，就在巴爾頓銅像揭幕前一刻，梅茲的三味線的琴弦突然「趴」的一聲斷掉，梅茲也覺得這其中似乎有什麼意涵。

台北自來水事業處今天舉辦「紀念英人巴爾頓百年貢獻─台日英三方聯合為銅像恢復揭幕」儀式，駐日代表處邀請全力促成巴爾頓銅像重建的日本下水文化研究會代表稻場紀久雄、前國土交通大臣前田武志、台灣之友會會長黑須隆一等人到場觀禮，東京都知事小池百合子請人代為致詞，巴爾頓的曾孫女鳥海幸子也託人代讀祝辭，玄孫梅茲則親自到場。

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梅茲在致詞時表示，巴爾頓病逝前原本要帶著女兒多滿回到蘇格蘭故鄉，但也因女兒多滿被遺留在日本，才有現今的他，能夠參加台灣為巴爾頓舉辦的隆重典禮，他覺得這是一件令人難以置信不可思議的事，也是一件令人感恩的事。

梅茲的母親為巴爾頓的後代、父親是美國人，1972年在德國出生，兒時因父親工作曾住過青森，接觸當地的輕津三味線成為作曲和演奏家，梅茲在今天的會場上演奏自創的三味線即興樂曲，並與蘇格蘭風笛演奏家山根篤合奏了一曲「奇異恩典」。梅茲表示，希望透過樂曲呈現出蘇格蘭、日本和台灣之間的繫絆，並獻給巴爾頓和多滿，以慰其在天之靈。

就在梅茲演奏完後不久，台北方面正要為巴爾頓銅像揭幕的前一刻，放在一旁的三味線突然應聲斷線。讓在場的人士都吃了一驚。事實上，去年8月駐日代表謝長廷到東京的青山靈園在巴爾頓墓前致意時，當時也突然刮來了一陣強風，令人覺得不可思議。

梅茲在會後受訪時表示，東方對於琴弦斷線似乎有特別的含意，雖然他不是很在意，但在今天這個日子，他也覺得這其中似乎有什麼意涵。

駐日代表謝長廷在今天致詞中表示，台灣是個感恩的民族，有感恩的文化，所謂的飲水要思源頭；吃果子要拜樹頭，台灣人不知道巴爾頓先生的事總是讓我們有點失落，今天的這活動讓我們彌補了這個遺憾。儀式結束後，他還在梅茲的伴奏下啍了一段奇異恩典的曲調，邀請梅茲以後訪問台灣，參觀巴爾頓銅像並演奏給台灣民眾聆賞。

巴爾頓玄孫梅茲的三味線在巴爾頓銅揭幕前突然斷線。（記者林翠儀攝）

駐日代表處今天以線上方式邀請日本來賓跨海參加台北自來水事業處舉辦的「紀念英人巴爾頓百年貢獻─台日英三方聯合為銅像恢復揭幕」儀式。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷會後與梅茲來了一段即興互動。（記者林翠儀攝）

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