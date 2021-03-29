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    感激被去除宗教極端思想 新疆學員發言遭網質疑樣板戲

    一名新疆再教育營結業學員公開表示教培中心待遇良好，不是集中營，網友則留言反問教育培訓中心為甚麼要高度設防，架設倒鉤鐵絲網。圖為新疆再教育營一角。（法新社）

    一名新疆再教育營結業學員公開表示教培中心待遇良好，不是集中營，網友則留言反問教育培訓中心為甚麼要高度設防，架設倒鉤鐵絲網。圖為新疆再教育營一角。（法新社）

    2021/03/29 23:52

    〔即時新聞／綜合報導〕1名新疆教培中心結業學員「塔黑日江‧托合提」今（29）日出席一場北京的記者會，分享新疆再教育營的生活，言談中除了反駁外界「集中營」的說法，也對自己被去除極端思想表達感激。網友則嘲諷這是中國政府安排人唱的一齣樣板戲。

    綜合港媒報導，中國外交部和新疆政府今（29）日在北京召開記者會，而和田市教培中心結業學員塔黑日江在記者會上指出，教培中心是所學校，週一至週五每天上6節課，課程內容包括國家通用語言文字、法律知識、職業技能、去除宗教極端思想等等，週末和國定假日則能休息。課餘生活也十分豐富，常有籃球、拔河比賽，住宿環境也「特別好」，有電視、電風扇、浴室，還有24小時待命的醫務室。

    按塔黑日江描述，教培中心老師像親人般關心愛護學員，校方也很尊重學員風俗習慣，食堂每天免費提供多樣且營養好的清真飯菜，有信仰的學員可在清真寺、家裡參加正常的宗教活動，學員可隨時和親朋聯繫，有事也可以請假。對於教培中心是集中營、學員遭受酷刑的說法，塔黑日江駁斥那是「睜眼說瞎話」，他和同學都很感激學校幫助他們去除極端宗教思想，回歸正常生活。

    塔黑日江也提到自己結業以後，開了間餐廳和物業公司，並運用了教培中心教導的企管、法律知識經營事業，現在餐廳和公司員工規模60多人，而他每月收入2萬多人民幣（超過8.6萬台幣），未來打算繼續拓展事業，過上更好的日子。

    《香港電台視像新聞》（RTHK VNEWS）臉書專頁發布塔黑日江在記者會發言的片段後，網友紛紛留言嘲諷：「講到好似身處六星級酒店，一看就知是臨時演員啦，背到滾瓜爛熟...」、「點解所謂中心要有高設防、倒鉤鐵絲圍住？」、「 好，收工。武警，將那個維吾爾人押返集中營。」、「開2間公司，每月賺2萬，要養60人，什麼劇本？」

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