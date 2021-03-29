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    緬甸軍政府空襲釀逃難潮 泰國為人道救援做準備

    緬甸軍政府空襲少數民族武裝部隊控制區，造成少數民族平民為躲避戰禍，可能湧進毗鄰的泰國。圖為在樹林裡躲避空襲的克倫族村民。（美聯社）

    緬甸軍政府空襲少數民族武裝部隊控制區，造成少數民族平民為躲避戰禍，可能湧進毗鄰的泰國。圖為在樹林裡躲避空襲的克倫族村民。（美聯社）

    2021/03/29 19:12

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府與緬甸少數民族武裝部隊的衝突加劇，導致少數民族為了躲避軍政府空襲，可能湧進毗鄰的泰國，而泰國政府今日表示正在為可能到來的緬甸難民潮做準備。

    《美聯社》報導，緬甸少數民族武裝部隊「克倫民族解放軍」（Karen National Liberation Army）前天（27日）襲擊緬甸軍政府1處基地。《美聯社》也引述「克倫民族聯盟」（Karen National Union）官媒「Thoolei News」，指出「克倫民族解放軍」以陣亡1人的代價，擊斃10名、俘虜8名政府軍部隊。隨後，緬甸軍政府昨（28）日晚間在「克倫民族聯盟」地盤發動3波空襲，造成2名克倫族軍人身亡，至少2名村民死亡，1名小孩嚴重受傷。

    由於克倫族村民可能會為了躲避空襲進入泰國，泰國邊境地方政府正在為可能湧入的難民潮做準備。據人道救援組織「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers）估計，緬甸克倫邦（Karen State）境內約有1萬人流離失所；有2500人渡過薩爾溫江 （Salween River），進入泰國北部湄宏順府（Mae Hong Son），其中包括200名學童。

    泰國總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）今日表示：「我們不希望有大規模移民潮湧入（泰國）境內，但我們也會考量到人權因素。」當被問及那些已經進入泰國的緬甸人，帕拉育回答：「我們已騰出一些地方了，但我們不希望在這個時刻談論準備難民庇護所的事情，我們還不會談這麼多。」

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