愛爾蘭大搜捕！都柏林防疫旅館3人隔離中逃亡 已帶回2人

（路透）

2021/03/29 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭規定從33個武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）高風險國家入境者，或是近期沒有篩檢陰性的旅客必須強制住進防疫飯店隔離14天，但27日驚傳有3人從都柏林郊區飯店逃亡，目前已帶回其中2人。

據《BBC》報導，愛爾蘭入境旅客隔離措施於26日生效，14天入住的防疫旅館價格從1875歐元（約新台幣6.3萬元）起跳，違反規定者將處以2000歐元（約新台幣6.7萬元）罰款或拘役1個月。

請繼續往下閱讀...

愛爾蘭國防軍負責執行隔離措施，一路從都柏林機場護送隔離旅客搭乘的巴士，孰料27日先是有1人獨自離開飯店後被找到帶回，接著又有2人逃離旅館，僅有1人後來回到了隔離區，另1人下落不明。

愛爾蘭的入境隔離國家名單除了奧地利之外，絕大多數都位於南美洲或非洲國家，例如安哥拉、阿根廷、玻利維亞、波札那、巴西、蒲隆地、維德角、智利、哥倫比亞、剛果民主共和國、厄瓜多爾、法屬圭亞那、圭亞那、賴索托、馬拉威、史瓦帝尼、模里西斯、莫三比克、納米比亞、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、盧安達、蘇利南、塞席爾、南非、坦尚尼亞、阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、委內瑞拉、尚比亞和辛巴威。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法