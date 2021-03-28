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    全市PM10破2千！沙塵暴再襲北京 當地重現空污「藍太陽」

    沙塵暴再度籠罩北京， 當地重演因塵埃顆粒發生「米氏散射」（Mie scattering）的藍太陽奇景。（歐新社）

    沙塵暴再度籠罩北京， 當地重演因塵埃顆粒發生「米氏散射」（Mie scattering）的藍太陽奇景。（歐新社）

    2021/03/28 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京今（28日）再度面臨新一波沙塵暴侵襲，沙塵核心區域PM10高達1萬μg/m3（微克／立方公尺），北京今早遭沙塵籠罩，全市PM10均值破2000μg/m3，當局急發布6級嚴重空氣污染警告，預計一整天都是超嚴重空污狀態。

    綜合中國媒體報導，新一波沙塵暴天氣26日在蒙古國西部形成並快速向東南移動，這波沙塵暴威力不亞於15日被稱為10年來最強沙塵暴，沙塵核心區域PM10高達1萬μg/m3，今晨沙塵暴接觸北京，今早7點北京全區遭籠罩，全市PM10均值破2000μg/m3，北京環境監測表示，今白天是沙塵對北京市空氣品質影響最嚴重時期，PM10將處於高濃度狀態，為6級嚴重污染。

    在沙塵籠罩天際下，北京上空再度出現「藍太陽」奇景，中國國家天文台研究員苟利軍曾解釋，「藍太陽」與沙塵暴有關，由於大氣中塵埃顆粒濃度高，出現「米氏散射」（Mie scattering），所謂的米氏散射是因為沙塵粒徑通常大於可見光波長，波長最接近粒徑的紅橙光散射明顯，逆光回望太陽時紅光較少而略呈藍色。

    距離上波沙塵暴侵襲僅2週，北京再度被新一波沙塵籠罩，中國氣象分析師胡嘯指出，今年3月沙源地氣溫偏高、降水偏少，進而導致沙源裸露，在北風輸送下在向南輸送，所以影響的範圍也很廣，由於今年整體沙源地地表情況不太理想，進入4月仍然是沙塵天氣活躍的時段，可能還會再有沙塵天氣出現。

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