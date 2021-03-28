他不在車底！印度男藏床底6小時 伺機捅死妻子情夫

印度1名男子不滿太太外遇，竟藏在床底6小時伺機捅死妻子的情夫。印度警察示意圖。（歐新社）

2021/03/28 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕阿杜的歌曲〈他一定很愛你〉被稱為綠帽之歌，一句「我應該在車底，不應該在車裡」不知道盡多少悲傷，而如今印度一起謀殺案卻與床底有關，原來卡納塔克邦首府邦加羅爾（Bengaluru）1名男子不滿太太外遇，竟藏在床底6小時伺機捅死妻子的情夫。

據《印度時報》報導，現年31歲的丈夫庫馬（Bharath Kumar）和同齡妻子薇諾塔（Vinutha），8年前在內爾芒格阿拉（Nelamangala）附近工廠上班時相識並陷入愛河，婚後育有2名女兒。

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孰料，和薇諾塔同村的男子希瓦拉吉（Shivaraj），3年前來到這對夫婦的住處待了1個星期左右，由薇諾塔協助他找到工作，此後希瓦拉吉就定期前來拜訪，其實就是為了看看人妻並表達愛意。

有了另一半的薇諾塔原先婉拒希瓦拉吉的追求，沒想到他卻揚言要自殘，薇諾塔心軟之下只得屈服，而丈夫庫馬在得知妻子的婚外情時勃然大怒，薇諾塔心知自己站不住腳，就獨自搬出去住，此後希瓦拉吉每星期大約有1至2天會去她家過夜。

綠光罩頂的庫馬吞不下這口氣，決定親自復仇，他在犯案前1個月左右於網路上購買凶刀，本月24日前往薇諾塔家旁邊埋伏，趁著她外出購物沒鎖門時進入屋內，晚間約9時左右躲進床底，沒過多久便讓他等到了希瓦拉吉前來，但庫馬並沒有立刻動手，而是足足等了6個小時。

最終，庫馬在25日凌晨3時許趁薇諾塔去上廁所時，從床底爬出將薇諾塔反鎖，接著持刀連捅情敵希瓦拉吉腹部3下致死，這才打開浴室門讓薇諾塔出來。

庫馬原本想要處理屍體，但隨即改變了主意並將自己的犯行告訴親戚，警方接獲通報後前往現場將庫馬逮捕，目前以謀殺罪嫌偵辦，希瓦拉吉遺體則在驗屍後交還給家屬。

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