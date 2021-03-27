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    尷尬！港建制派團體到H＆M遞信嗆道歉 卻被拍到腳穿NIKE

    香港建制派一向被視為親中勢力，當中團體「公民力量」也對涉及這次風波的企業H＆M發出譴責，甚至到辦公室請願嗆道歉，不過卻被港媒拍到團體成員腳上穿的是中國網友也抵制的NIKE鞋子，引來網友嘲諷。（翻攝自《立場新聞》臉書）

    香港建制派一向被視為親中勢力，當中團體「公民力量」也對涉及這次風波的企業H＆M發出譴責，甚至到辦公室請願嗆道歉，不過卻被港媒拍到團體成員腳上穿的是中國網友也抵制的NIKE鞋子，引來網友嘲諷。（翻攝自《立場新聞》臉書）

    2021/03/27 14:57

    〔即時新聞／綜合報導〕「拒用新疆棉」風波持續延燒，除了不少藝人更紛紛切割丶解除合作，也有香港政治人物選邊站，香港建制派一向被視為親中勢力，當中團體「公民力量」也對涉及這次風波的企業H＆M發出譴責，甚至到辦公室請願嗆道歉，不過卻被港媒拍到團體成員腳上穿的是中國網友也抵制的NIKE鞋子，引來網友嘲諷。

    多家品牌「拒用新疆棉」過去的公告被共青團、中共官媒挖出，中國國內掀起抵制風潮，多名藝人及經紀公司更是紛紛跳船表態站邊，其中不乏許光漢、彭于晏等台灣藝人，讓粉絲大失所望。

    除了為了不和市場過不去而表態的藝人，也有政治人物或是公民團體為了「挺中」，表態站邊嗆H＆M，香港建制派團體「公民力量」李梓敬一行人稍早高舉「我是中國人，我用新疆棉」的標語，至香港H＆M尖沙嘴辦公室遞信請願，痛批H＆M抹黑中國，要求道歉。

    不過《立場新聞》卻發現，雖然李梓敬穿的是中國品牌飛躍（Feiyue）的白鞋，但團體另一成員則穿上同樣被捲入這次風波的NIKE品牌鞋款，引來不少網友訕笑，直呼「反正最後都會是搬石頭砸自己的腳」、「現場燒掉鞋子！」

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