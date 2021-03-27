飛奔過馬路！中國小學生下秒慘遭輾壓亡...影片曝光

中國江西小學生飛奔過馬路。（圖擷取自微博）

2021/03/27 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！中國江西撫州某小學門口近日發生一起交通意外，一名小學生飛奔橫穿馬路，卻被從右側駛來的一輛大貨車捲入車底當場身亡，詭異的是原本在他身邊的同儕也不怕意外重演，眼見朋友被撞死仍再度飛奔過馬路，淡定查看遺體又走開，中國網友看了紛紛傻眼表示，「小孩子固然可憐，司機又何其無辜，一定要教孩子過馬路左右看，防止鬼探頭啊！」、「第二個小朋友心好大，還要橫穿馬路！」

根據《荔枝新聞》報導，從影片中可見，有2名學生放學後站在馬路邊等過馬路，但是該馬路沒有斑馬線，其中1名學生眼見一台綠色公車行駛過去，等不及細看對向車道有沒有車開過來，就全力狂奔過馬路，殊不知此時正好有一台紅色貨車以正常的速度往前行駛，孩子瞬間被捲入車底身亡，其後同儕也不怕意外重演，再度狂奔過馬路，帶著疑似是家長的人物回來查看遺體，隨後淡定走開。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「這貨車司機也太冤了，視線盲區衝過來誰看得到？家長在幹嘛！」、「小孩子固然可憐，司機又何其無辜。一定要教孩子過馬路左右看，防止鬼探頭啊！」、「不要問責司機，司機真的太慘了，莫名其妙背一條人命」、「這個地方也沒有斑馬線啊，真的小朋友也要注意安全啊」、「第二個小朋友心好大，還要橫穿馬路！」，也有人質疑，「小學門口為什麼連人行道也沒有，全是大車在跑」。

中國江西小學生下秒慘遭碾壓身亡。（圖擷取自微博）

死者同儕不怕意外重演，再度狂奔過馬路。（圖擷取自微博）

死者同儕帶著疑似是家長的人物查看遺體，又淡定走開。（圖擷取自微博）

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