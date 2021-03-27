美特戰司令部成立印太特遣隊 反制中國資訊戰

美國特種作戰司令部司令克拉克上將表示，特戰司令部已在太平洋地區成立特遣隊，挫敗中國發動的資訊戰。（路透）

2021/03/27 06:15

〔即時新聞／綜合報導〕為了反制中國發動的資訊戰，美國特種作戰司令部（USSOCOM）司令克拉克（Richard Clarke）上將25日在國會表示，特戰司令部已經在太平洋地區成立特遣隊（task force），與該地區盟國合作，以挫敗中國不斷散播的虛假資訊。

軍事雜誌C4ISRNETC4ISRNET報導，這支「印度—太平洋聯合特遣隊」（The Joint Task Force Indo-Pacific team），將重點研究太平洋戰區的資訊和影響力作戰。由於中國軍力持續擴張，該地區受到軍方廣泛關注。克拉克在參議院軍事委員會的聽證會上表示，特遣隊已準備好與該地區志同道合的夥伴合作。

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美國特戰司令部是指揮美國陸、海、空三軍和陸戰隊所屬各特種作戰部隊的聯合作戰司令部，成立於1987年，總部位於佛羅里達州坦帕麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）。特戰司令部的主要職責是指揮美軍特戰部隊執行各種秘密任務，例如非傳統戰爭、他國協防任務、特種偵察、心理作戰、民政事務、直接行動、反恐和掃毒作戰等。從1989年美國入侵巴拿馬到21世紀的敘利亞內戰等多次行動，均有特戰司令部參與。

據報導，這支特遣隊是軍方在試圖遏制破壞性對手的影響力和資訊行動的新思路之一。軍方官員對這些造成混亂和疑惑的行動愈來愈憂心。

本月稍早，負責特種作戰／低強度衝突的代理助理國防部長邁耶爾（Christopher Maier），在眾議院軍事委員會的聽證會上指出，在軍事上使用虛假資訊、錯誤資訊和宣傳，不僅是國防部，而是當前美國面臨的最大挑戰之一。

邁耶爾說，當前的資訊環境使俄羅斯、中國和非國家行為者可以即時接觸全球受眾，「憑藉先發優勢，並經過精心策劃和操縱的資訊充斥於資訊環境之中，這些資訊大致上是真實的，但摻有經過精心設計的欺騙性因素，而這些行為者可以藉此取得影響力，威脅我們的利益。」

邁耶爾列出五角大廈打擊虛假資訊、錯誤資訊和宣傳的4項作為：對抗敵手的宣傳、軍隊保護、對抗敵手在國外的虛假資訊和戰略欺騙，以及制止和破壞敵手影響力。

美國網路作戰司令部（SCYBERCOM）司令中曾根（Paul Nakasone），25日在參議院議院聽證會上提到國防部的「前沿防禦」（defend forward）指令，要求網戰司令部在美國境外的網路空間盡可能接近對手，因為這是外國網路和影響力行動進入美國予以對抗的關鍵所在。在2020年大選前，網站司令部曾發動十幾次行動，阻止外國勢力的威脅。不過，軍方只是遏制這類惡意活動的國家力量之一，與財政部、聯邦調查局（ＦＢＩ）、司法部和國土安全部等部門共同努力，才是力量所在。

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