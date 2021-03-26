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    美親台議員提ROC法案 禁止美政府不當對待台灣政府

    美國共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（見圖）前天提出簡稱為「ROC法」的「2021年再保證承諾法」，旨在禁止美國政府不當對待台灣政府，如禁止台灣官員展示主權象徵。（法新社）

    美國共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（見圖）前天提出簡稱為「ROC法」的「2021年再保證承諾法」，旨在禁止美國政府不當對待台灣政府，如禁止台灣官員展示主權象徵。（法新社）

    2021/03/26 21:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）前天（24日）提出簡稱為「ROC法」的「2021年再保證承諾法」（Reassurance On Commitments Act of 2021），內容聚焦於美、台官方交流時，禁止美國政府不當對待台灣政府，如禁止台灣官員展示主權象徵。

    《美國之音中文網》報導，2015年，美國歐巴馬（Barack Obama）政府於美國國務院內部頒布一項美、台官方交流政策指南，內容包括禁止台灣軍方人員、外交官展示台灣旗幟。今年1月9日，川普（Donald Trump）政府時任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）宣布廢除該項指南。克魯茲前天提出的「ROC法」，則旨在禁止拜登（Joe Biden）政府恢復歐巴馬政府時期的美台交流指南，並且獲得魯比歐（Marco Rubio）、霍利（Josh Hawley）等多位重量級共和黨籍聯邦參議員連署支持。

    「ROC法」指出，該法案目的在於「給台灣政府代表適當對待」，除了原有的法律規範外，「2022財年撥給國務院的資金不得用於準備、提議、草擬、審視或發布任何規則、指南，或行政命令，或是其他實施、管理，或執行任何政策，限制中華民國（台灣）軍人或政府代表或台北經濟文化代表處（TECRO），為官方目的展示中華民國主權的象徵，包括中華民國（台灣）的旗幟、相應的徽章或軍事單位的階級佩璋。」

    克魯茲議員辦公室所發布的聲明，除指出克魯茲去年便提出廢止上述交流指南的「台灣SOS法」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），也譴責中共用言論審查和大外宣來控制有關台灣的敘事，並且認為美國不該聽命於一個共產黨政權，尤其是當中共在持續增加對台灣的敵意時，拜登政府不應推翻川普政府在台灣議題上所取得的重要進展。

    對於美台官方交流問題，拜登政府國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示將依據去年底通過的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），審視相關規範，希望為美台交往創造更多空間。

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