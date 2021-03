武漢肺炎》失去味覺原因找到了？ 病毒會感染口腔細胞

一份最新研究發現,武漢肺炎病毒能感染口腔細胞,解釋了部分確診者會喪失味覺的原因,及無症狀感染者把病毒傳播給他人的可能機制。(資料照,路透)

2021/03/26 20:15

〔即時新聞/綜合報導〕一份最新研究發現武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)病毒能感染口腔細胞,這項發現除了能解釋為何部分確診者會喪失味覺,還可說明無症狀感染者把病毒傳播給他人的可能機制。

據非營利新聞發布平台 《Eurek Alert》報導,武漢肺炎病毒能感染人體上呼吸道、肺部以外的部位,如消化系統、血管、腎等等。而由美國國家衛生研究院 (U.S. National Institutes of Health)和美國北卡羅萊納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)科學家所領導的研究團隊,則發現了武漢肺炎病毒會感染口腔細胞的證據。研究報告於昨(25)日正式發表在《自然醫學》(Nature Medicine)期刊上。

科學家先前發現,武肺確診者的唾液會含有大量病毒。對於那些出現上呼吸道感染症狀的確診者而言,唾液中的病毒可能來自鼻腔分泌物、痰;但這無法解釋:為什麼那些沒有出現上呼吸道感染症狀的確診者,他們的唾液也會含有武肺病毒?

科學家首先檢視口腔細胞結構,發現部分細胞具有武肺病毒入侵時必須具備的特定RNA,意味著部分口腔細胞的確有可能感染武肺病毒。其次,科學家研究了確診者的口腔細胞,在檢體中發現武肺病毒不但存在,而且還在增生的證據,而這些受感染的口腔細胞就成了唾液中的病毒來源。最後,科學家在實驗中讓健康的細胞曝露在充滿病毒的唾液中,發現唾液的確能感染健康細胞。

本次研究的意義,在於初步發現口腔在武肺病毒傳播過程中可能扮演了重要角色。口腔中充滿了病毒的唾液,可能進一步讓體內感染部位擴大到肺、消化系統;體外傳播方面,無症狀確診者則可藉由飛沫傳染武肺病毒。這些發現或許有助於專家擬定更有效的防疫政策。

