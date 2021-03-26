相見不如懷念 拜登記者會脫口說出：想念川普

美國總統拜登。（路透）

2021/03/26 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕今天是拜登上任後首場記者會，他在會中明確表示自己將競選2024尋求連任，還提到了前任總統川普，拜登打趣地說「我很想念他」。

《獨立報》報導，在拜登的新聞發布會上，有記者提問拜登是否再戰2024，並提到川普在就職後就已著手競選連任，對此拜登笑著回答「我的前任需要這麼做，我的前任......天哪，我想念他」，至於他的連任副手，是否將再找副總統賀錦麗，拜登給出肯定的答案，並說賀錦麗做得很好，是很棒的夥伴。

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