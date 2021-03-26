相見不如懷念 拜登記者會脫口說出：想念川普

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
美國總統拜登。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕今天是拜登上任後首場記者會，他在會中明確表示自己將競選2024尋求連任，還提到了前任總統川普，拜登打趣地說「我很想念他」。
《獨立報》報導，在拜登的新聞發布會上，有記者提問拜登是否再戰2024，並提到川普在就職後就已著手競選連任，對此拜登笑著回答「我的前任需要這麼做，我的前任......天哪，我想念他」，至於他的連任副手，是否將再找副總統賀錦麗，拜登給出肯定的答案，並說賀錦麗做得很好，是很棒的夥伴。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
拜登三連摔！川普稱「我早料到」：賀錦麗恐取而代之繼任總統
早預測拜登連3摔？ 川普：他可能連文件都看不懂
北市金地段洗牌 新富青睞奇岩這區
川普預言成真！外媒爆拜登上任後 CNN收視率慘跌
被爸爸用小白球擊倒！ 川普長子轉發惡搞影片狠酸拜登
兩指標挑美股基金
應對中國崛起、疫情 布林肯：西方合作重要性更勝以往
疫情落幕指標？ 日相菅義偉有意邀拜登出席東奧
官媒稱人民幣鈔票新疆棉花做的 中網友嗆西方企業：抵制就別賺
美國南方州首例 維吉尼亞州7月起廢除死刑
東奧開跑》女神石原聰美點燃聖火 廣末涼子、TOKIO急喊「不跑了」
美公衛教授研究：塑化劑可能會導致男性陰莖短小
熱門推播