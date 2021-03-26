小粉紅「翻舊帳」掀抵制風潮 羅冠聰斷言：有政治議程支持

H＆M和Nike等品牌拒用新疆棉，讓中國民眾氣噗噗。（法新社）

2021/03/26 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕H＆M和Nike等品牌拒用新疆棉，讓中國民眾氣噗噗，紛喊抵制，藝人更是紛紛切割，斷開合作，但其實拒用新疆棉的相關公告去年早就發出，如今會有如此大風波全因共青團、中共官媒「翻舊帳」，前香港眾志主席羅冠聰分析，這背後必定有政治議程的支持，正是當局打算藉此促進內循環，扶植中國品牌。

多家品牌「拒用新疆棉」過去的公告被共青團、中共官媒挖出，一時議題快速發酵，在中國國內掀起抵制風潮，多名藝人及經紀公司更是紛紛跳船，和相關企業「解除合作」，或是在微博上分享「我支持新疆棉」等言論，藉此表明立場。

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羅冠聰指出，H＆M和Nike反對新疆棉的聲明去年就發布，為何現在共青團及小粉紅才群起攻之？他分析，在這種愛國狂熱的背後「必然有政治議程的支持」。

羅冠聰表示，此舉促進內循環，正是要扶植中國品牌，「取代外國大公司在中國的市佔率」，他以運動服裝為例，指出Nike以及Adidas包攬市佔率頭兩名，若不以愛國運動作藉口承機整肅一番，「李寧、361等中國品牌都不知何時才能超越」。

羅冠聰說，即使實際效應誰也無法預料，但中共如何以實質政治操控，再加上輿論控制，來直接操控市場以及打壓言論，這才是關鍵。

羅冠聰認為，接下來可能會見到更多山寨品牌打贏侵權官司，國際公司輸得屁滾尿流，小粉紅額首稱慶的新聞，「這些行徑，才是加速中共與國際社會的脫勾元兇」，他判斷，從長遠看來未必是壞事。

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