港府要求外國拒絕英國BNO護照 挨批粗魯無禮

香港政府致函西方國家領事館，要求停止接受英國國民（海外）護照（BNO）做為旅行證件，但遭大多數國家無視。（法新社檔案照）

2021/03/25 23:40

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透25日引述西方外交官員獨家報導，香港政府致函部分西方國家的領事館，要求停止接受英國國民（海外）護照（BNO）做為旅行證件，但遭大多數國家無視。部分外交官更直指，港府此舉粗魯無禮。

路透引述西方高級外交官表示，港府無權告訴任何國家應該承認哪一種外國護照。另一名外交官更說，港府此舉帶有挑釁意味，不是香港做為國際金融中心應有的做法。

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許多香港年輕人使用BNO護照申請歐洲、北美及亞洲部分地區打工度假簽證。港府通知約12個外國領事館，從今年1月31日起，港府不再承認BNO護照為有效旅行證件和身份證明，要求使用香港護照，而非BNO護照。

在香港去年開始實施影響廣泛的「港區國安法」後，英國推出簽證新制，今年1月起接受港人申請BNO護照移民計畫，預計未來5年內將有30萬港人移往英國。BNO護照是英國在1997年將香港主權移交給中國前創設，目前有近300萬香港居民持有或符合BNO護照申領資格。

對此，香港勞工處回應，BNO護照不會在香港被承認為有效旅行證件和身分證明，因此僅限持香港護照者可申請打工度假簽證。港府已透過駐港總領事館正式知會14個與香港簽訂打工度假計畫協議的國家。

目前和港府簽訂互惠打工度假計畫的國家，包括日本、加拿大、德國、英國及澳洲等14個國家。據悉，日本、南韓、義大利和紐西蘭仍然接受BNO護照申請簽證；南韓外交部聲稱並未收到港府信件；匈牙利則證實接獲港府來信，正商討更改打工度假計畫。

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