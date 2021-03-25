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    多家外企禁用新疆棉 中外交部爆氣：不接受邊吃中國飯邊砸中國碗

    華春瑩今天嗆聲包括H&M在內等多個禁用新疆棉的外企。（路透資料照）

    華春瑩今天嗆聲包括H&M在內等多個禁用新疆棉的外企。（路透資料照）

    2021/03/25 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典知名快時尚品牌H&M宣布拒用新疆棉，讓中國玻璃心再次破碎，不僅中國小粉紅發起抵制，多名中國藝人也急切割。中國外交部今天（25日）今天也嗆聲稱中國人不接受「一邊吃中國飯、一邊砸中國碗」。

    中共迫害新疆人權、強迫少數民族勞動生產的事實引起各國撻伐，對此H&M早前就曾發聲明「拒用新疆棉花」，但最近又被中網友翻出痛罵，大批小粉紅發起抵制，曾與H&M合作的藝人也都表態中止合作；中官媒們也隨不滿聲浪怒批「偽善」，還點名包括Uniqlo、NIKE等不用新疆棉的外企。明明是過去的事，卻讓中方這麼爆氣，足顯愛記仇的戰狼本性。

    中外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上被問及此事，聲稱「新疆棉花是世界上最好的棉花之一，不採用是企業損失」。至於相關外企究竟是何時發表的聲明，華春瑩坦言沒有關注，「但他們的確發表了這個聲明，引起了中國網友的一些強烈反應。」

    華春瑩再次老調重彈宣稱有關新疆的指控都是美國等西方國家的「謊言」，所謂中共強迫新疆勞動生產的指責並不存在。她還放話，「中國的市場就在這，不需要我們去專門搞什麼脅迫。但是有一點是肯定的，現在中國老百姓不允許一些外國人一邊吃著中國的飯，一邊砸著中國的碗。」

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