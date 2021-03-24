150個人權團體籲Airbnb 取消贊助北京冬奧

150個人權團體組成的聯盟發表寫給Airbnb執行長奇斯基的公開信，呼籲Airbnb取消贊助北京冬奧。（美聯社檔案照）

2021/03/24 00:20

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國官員和實體因迫害新疆維吾爾族穆斯林而遭到歐美制裁，國際社會也有愈來愈強烈的態勢，呼籲抵制預定明年在北京揭幕的冬季奧運會，150個人權團體更聯名呼籲旅宿訂房業者Airbnb取消贊助北京冬奧。

Airbnb為國際奧林匹克委員會（IOC）15大贊助商之一，其他贊助商還包括可口可樂（Coca-Cola）、三星（Samsung）、Visa、豐田汽車（Toyota）、阿里巴巴集團、Panasonic、英特爾（Intel）和寶鹼公司（Procter & Gamble Co）等。

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美聯社報導，Airbnb的商業模式一再提及履行「社會責任」（social responsibility）的理念，因此成為人權團體鎖定的目標。這150個人權團體組成的聯盟在寫給Airbnb執行長奇斯基（Brian Chesky）的公開信中指出，Airbnb試圖帶動中國的觀光業發展，代價卻是維吾爾人和西藏人在中國無法自由行動。

公開信指出，「Airbnb也對中國駭人聽聞的人權紀錄視而不見，還將國際法認定為重重管制的環境予以合理化。Airbnb不應該以犧牲維吾爾人和藏人的權益，鼓勵支持、發展觀光業。」

要求國際奧委會取消中國主辦冬奧資格，或易地舉行的抵制聲浪，近來持續高漲，除美國前國務卿龐皮歐外，歐洲官員和歐洲議會議員也呼籲歐盟加入抵制行列。人權團體則對贊助商施壓，希望各界關注中國在新疆、香港和西藏大規模侵犯人權的行徑。中國則反駁此舉乃「體育運動政治化」，藉由人權議題干涉中國內政。

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