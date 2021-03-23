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    亞裔女搭地鐵突遭白人男湊近 下秒對方「掏槍」對她噴尿

    該名白人男子20日在紐約地鐵上對一名亞裔女子撒尿。（圖擷取自@asianfeed_IG）

    該名白人男子20日在紐約地鐵上對一名亞裔女子撒尿。（圖擷取自@asianfeed_IG）

    2021/03/23 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名亞裔女子日前在搭乘地鐵時，竟突遭白人男子當眾撒尿，嚇得她花容失色，趕緊報警。更扯的是，受害的亞裔女子表示，事發當下車廂上竟沒有人願意挺身而出，只是冷眼旁觀這一切的發生。

    綜合外媒報導，紐約25歲亞裔女子陳凱西（Kathy Chen），上週六（20日）下午1點半左右，獨自搭乘開往皇后區的地鐵時，一名年約60歲、身高約180公分左右的白人男子一上車便試圖靠近凱西，甚至直接掏出生殖器對著凱西撒尿，使得凱西身上的衣服和包包都是男子尿液。

    陳凱西事後回憶，指當時該名男子身穿全黑、戴著黑色口罩，將自己包得緊緊只露出眼睛，一上車便和她距離非常近，自己因為感到不舒服就連忙往男子的另一邊移動，沒想到下一秒男子竟然做出如此荒謬舉動。她表示，事發當下她有質問對方「你是認真的嗎？」但對方卻什麼話也沒說，不久後便下車。

    更扯的是，當時地鐵車廂上其他乘客竟沒有人願意跳出來對凱西伸出援手。陳凱西表示，自己因為當時太過害怕，一路坐到最後一站才敢下車報警，但她也有拍到白人男子離開的身影和撒尿現場。

    事情曝光後，當時車廂內還是有名乘客拍下事發經過，提供凱西作為證據。目前紐約警方還未將該名白人男子逮捕歸案。警方表示，還不能確定嫌犯是否基於仇視亞裔才犯罪；紐約大都會運輸署（MTA）發言人柏曼（Andrei Berman）則痛批男子行徑「極為噁心」，強調會全力配合調查單位，將該名白人男子繩之以法。

    亞裔女子陳凱西20日搭乘地鐵時，遭白人男當眾撒尿，事後她拍下撒尿現場畫面。（圖擷取自@asianfeed_IG）

    亞裔女子陳凱西20日搭乘地鐵時，遭白人男當眾撒尿，事後她拍下撒尿現場畫面。（圖擷取自@asianfeed_IG）

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