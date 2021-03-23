為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    向醫療人員致敬 班克西畫作拍賣捐英國民保健署

    英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）一幅作品「扭轉情勢者」（Game Changer）今天將拍賣，可望募得數百萬英鎊捐給英國國營的國民保健署工作人員。這幅黑白畫作上可以看到，一名小男孩手上拿著一個配戴口罩和帽子的護理師娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被丟在一旁的字紙簍中。（法新社）

    英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）一幅作品「扭轉情勢者」（Game Changer）今天將拍賣，可望募得數百萬英鎊捐給英國國營的國民保健署工作人員。這幅黑白畫作上可以看到，一名小男孩手上拿著一個配戴口罩和帽子的護理師娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被丟在一旁的字紙簍中。（法新社）

    2021/03/23 18:31

    〔中央社〕英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）一幅作品今天將拍賣，可望募得數百萬英鎊捐給英國國營的國民保健署（National Health Service）工作人員。

    班克西這幅作品名為「扭轉情勢者」（Game Changer），去年5月底全球首波疫情危機期間，首次出現在英格蘭南部海邊的南安普敦綜合醫院（Southampton General Hospital ）。

    這幅黑白畫作上可以看到，一名小男孩手上拿著一個配戴口罩和帽子的護理師娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被丟在一旁的字紙簍中。

    這位神秘藝術家還不忘附上寫給醫院工作人員的字條：「謝謝你們所做的一切。希望這幅畫能稍稍照亮這個地方，雖然它只有黑色和白色。」

    佳士得（ Christie's）預估拍賣金額介於250萬至350萬英鎊（約新台幣9820萬元至1億3750萬元）間。拍賣所得將捐給國民保健署作為慈善用途，複製品則將繼續懸掛在南安普敦綜合醫院。

    南安普敦醫院慈善基金會（Southampton Hospitals Charity）本月稍早分享的影片中，醫院工作人員感謝班克西，並分享他們對於這件作品的感受。

    南安普敦綜合醫院急症部門資深護理師葛尼（Steph Gurney）表示，這幅作品的出現「令人震驚和訝異」，「這樣一位世界知名的藝術家想要把作品捐給我們醫院意義重大」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英壯男舉220公斤槓鈴臥推 下秒卻胸肌隆起倒地
    2021/03/23 16:22

    英壯男舉220公斤槓鈴臥推 下秒卻胸肌隆起倒地
    可愛模樣曾圈粉民眾！英國海豹被狗咬傷重身亡
    2021/03/23 12:31

    可愛模樣曾圈粉民眾！英國海豹被狗咬傷重身亡

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    英國塗鴉鬼才班克西最新作品 頭巾老奶奶一噴嚏吐出假牙
    2020/12/13 20:55

    英國塗鴉鬼才班克西最新作品 頭巾老奶奶一噴嚏吐出假牙
    避疫新塗鴉「老鼠大鬧廁所」 班克西：妻子討厭我在家工作
    2020/04/16 20:36

    避疫新塗鴉「老鼠大鬧廁所」 班克西：妻子討厭我在家工作

    老饕都知道！平價老酒就要選這款
    原計畫要《氣球女孩》全碎！ 班克西氣：排練每次都成功
    2018/10/18 11:33

    原計畫要《氣球女孩》全碎！ 班克西氣：排練每次都成功
    國際今日熱門
    「12港人案」8人刑滿返香港 警方卻以他案續押
    2021/03/22 20:04

    「12港人案」8人刑滿返香港 警方卻以他案續押

    武漢肺炎》歐盟恐發「疫苗禁運」 英相籲各國解除疫苗出口禁令
    2021/03/22 21:50

    武漢肺炎》歐盟恐發「疫苗禁運」 英相籲各國解除疫苗出口禁令

    緬甸軍隊鎮壓轉趨酷烈 多達8000名克倫人流離失所
    2021/03/22 22:28

    緬甸軍隊鎮壓轉趨酷烈 多達8000名克倫人流離失所

    想「生錢」？緬甸軍政府押2澳洲農業顧問
    2021/03/22 21:21

    想「生錢」？緬甸軍政府押2澳洲農業顧問

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播