男友劈腿學妹！女大生闖教室賞巴掌霸氣嗆：睡過的男人你最差勁

中國女大生得知男友出軌，氣得跑到男方教室當眾理論。（圖擷取自微博）

2021/03/23 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕如果得知另一半出軌，你會做何反應？中國一名女大生在知道男友在外搞小三後，氣得直奔男友上課的教室，不管現場還有其他同學在，直接質問男友還甩巴掌，甚至霸氣嗆「姐睡過的男人就你最差勁！」

專門接受網友投稿爆料、擁有16.8萬粉絲的微博主「地域黑bot」，22日PO出一段影片，片中女子在一間教室內當著班上的學生的面斥責一名男子，「你很缺愛嗎？你就是一邊跟她（指小三）要愛，一邊來找我開房是嗎？你很猛阿！你怎麼做得到阿？我對每段感情都很認真呢！」

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接著女子怒甩男方3個巴掌，霸氣嗆聲「去X的三秒男，我告訴你，我黃思敏睡過的男人，你最差勁！開心嗎？刺激嗎？地下情很刺激阿！」

「地域黑bot」表示，這名女子黃思敏與前男友在一起一年半，在和男友分手後，得知男方在兩人交往期間就和一個學妹有染，還和對方聲稱自己沒有女朋友。不僅如此，男方在分手後還試圖找黃女復合，即便現在小三學妹變正宮，男方還是會回頭找黃女，黃女得知真相才會氣得到前男友上課的教室理論。

對此男方事後解釋稱自己在與黃女交往期間的確跟學妹搞曖昧，但沒有出軌。網友們看了這段影片後大呼爽快，「這影片也太燃！」、「打死這個不要臉的三秒男」、「姐妹們被戴綠帽就要像這個女孩一樣勇敢發聲！」、「這個男的還是法學生，他在朋友圈說自己在法律層面上是沒有出軌的」。

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