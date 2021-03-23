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    史丹佛大學員工竊800台蘋果筆電 多年才曝光

    一對加州姊弟今坦承犯下總金額達400萬美元（約新台幣1.1億元）竊案。姊姊以在史丹佛大學職務之便竊取蘋果筆電，交由弟弟轉售，數量超過800台，在多年後才被發現。示意圖，與新聞事件無關。（法新社資料照）

    一對加州姊弟今坦承犯下總金額達400萬美元（約新台幣1.1億元）竊案。姊姊以在史丹佛大學職務之便竊取蘋果筆電，交由弟弟轉售，數量超過800台，在多年後才被發現。示意圖，與新聞事件無關。（法新社資料照）

    2021/03/23 16:13

    〔中央社〕一對加州姊弟今坦承犯下總金額達400萬美元（約新台幣1.1億元）竊案。姊姊以在史丹佛大學職務之便竊取蘋果筆電，交由弟弟轉售，數量超過800台，在多年後才被發現。

    偷賣大學電腦獲私利，37歲的加州居民帕翠夏．卡斯塔尼達（Patricia Castaneda）與36歲的弟弟艾瑞克．卡斯塔尼達（Eric Castaneda）上個月被起訴、今天認罪。

    根據加州法院資料，帕翠夏．卡斯塔尼達在史丹佛大學（Stanford University）人文學院工作，其中一項任務是為部門訂購蘋果筆電。她從2009年左右開始把為大學預訂的筆電，轉售給一名在網路交易平台認識的人，換取現金。2016年2月起，她竊取的蘋果筆電經由弟弟賣給另一名第三人，再由這人把筆電轉售、寄送到外州的買方。

    帕翠夏．卡斯塔尼達從史丹佛大學偷走價值約400萬美元的蘋果筆電，其中價值230萬美元（約新台幣6542萬元）、約800台蘋果筆電是由她弟弟轉手賣出去。

    加州法院將於6月7日對這起筆電竊案進行庭審，涉案姊弟將各自面臨最高10年與5年有期徒刑，以及分別最高25萬美元罰金。實際刑責最後將由庭審決定。

    根據大學校園報「史丹佛評論」（Stanford Review），帕翠夏．卡斯塔尼達協助史丹佛大學人文學院的院長管理科技預算，職稱是網路計畫經理。2016年到2019年間，她以200多萬美元，購買約800台蘋果筆電，宣稱給教職員使用，但她把這些筆電給交給弟弟轉賣獲利。

    數百台筆電不翼而飛，歷時多年才被發現。由學生經營的史丹佛評論在2月11日的調查報導中質疑，校方何時以及如何知道這件事？買給教職員的800台筆電如何能在沒人注意的情形下失蹤？校方該如何預防類似濫用職權的情事，確保大學經費妥善運用於教育與研究？

    文中指出，這次的問題並非傳統的行政權力膨脹，但仍然暴露本質相同的問題：龐大的大學資金經常在官僚機構裡以「行政成本」為幌子消失，沒有痕跡、乏人問責，「偷竊或許不常發生，但是浪費與濫用資金的狀況一定有」，要求校方應該正視並提出改革。

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