F-5E墜海》中國冷血開酸秀下限 胡錫進：台灣空軍紙糊的？

當我國全力搜救飛官下落時，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進竟冷血開酸，稱「整個台灣空軍不會是紙糊的吧」。（彭博檔案照）

2021/03/23 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕台東志航基地兩架F-5E戰機昨天（22日）下午前往屏東操課後，返航途中疑在變換隊形時擦撞雙雙墜海，導致飛官羅尚樺中尉不治殉職、潘穎諄上尉下落不明，然而，正當我國全力搜救時，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進竟冷血開酸，稱「整個台灣空軍不會是紙糊的吧」、「還沒開始打仗呢」。

綜合外媒報導，針對我國F-5E戰機失事意外，胡錫進昨天（22日）晚間在其微博帳號上PO文指出，針對民進黨暗示是共軍侵擾才導致台灣空軍接連出事，胡錫進反酸，「整個台灣空軍不會是紙糊的吧，這麼不經折騰，這還沒打仗呢。就這樣，民進黨當局還不斷叫囂捍衛主權」。

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他嗆說「台灣這麼小的空軍規模，墜機未免也太勤了，上次一架F-5E墜海失蹤才過去幾個月啊」。他在文末更將肇因指向民進黨，「飛行員的個人遭遇非常值得人道主義同情。台軍的使命完全屬於不可承受之重，是民進黨當局害了這些年輕的軍人」。

不過，共機擾台不斷是事實，據「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，2021年3月還沒過完，共機累計進入我空域68天，廣播驅離紀錄共計176次，光3月迄今累計侵入我空域就達17天了，且連外媒都認為是共軍施加壓力才造成我國軍機意外頻傳，《路透》就報導，台灣空軍訓練有素、裝備精良，而中共幾乎每天派軍機挑釁，導致台灣空軍每天得出勤攔截。

綜合媒體先前報導，中共2019年以來軍機失事意外頻傳，已知至少摔掉兩架殲轟-7A戰機、一架直-10武裝直升機、一架直-8運輸直升機、一架直-8G直升機、一架米-17直升機與兩架殲-10戰機等，2019年甚至發生10天連摔2架直升機的意外，然而針對中共資訊不透明性，上述僅是已知資訊而已。

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