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    可愛模樣曾圈粉民眾！英國海豹被狗咬傷重身亡

    以英國已故搖滾天團傳奇歌手墨裘瑞（Freddie Mercury）命名的海豹佛萊迪（Freddie）上週末於泰晤士河附近被狗攻擊後身亡。（圖翻攝自臉書粉專「South Essex Wildlife Hospital」）

    以英國已故搖滾天團傳奇歌手墨裘瑞（Freddie Mercury）命名的海豹佛萊迪（Freddie）上週末於泰晤士河附近被狗攻擊後身亡。（圖翻攝自臉書粉專「South Essex Wildlife Hospital」）

    2021/03/23 12:31

    〔即時新聞／綜合報導〕以英國已故搖滾天團傳奇歌手墨裘瑞（Freddie Mercury）命名的海豹佛萊迪（Freddie），上週末於泰晤士河附近被狗攻擊傷重不治，另有2名路人為救海豹而受傷接受治療。不少網友聞訊，紛紛湧入救援單位臉書粉專留言，直呼好難過。

    綜合英媒報導，佛萊迪常被直擊在倫敦的漢默史密斯橋下曬太陽，還會開心擺pose，受到民眾喜愛。上週日下午，牠被兇猛犬隻咬傷流血，「可憐的海豹看起來痛苦不已，頻頻扭動腳蹼」，隨後被送往野生動物醫院治療。

    報導指出，2名見義勇為的路人柯克比（Rachel Kirkby）、阿諾德（Lloyd Arnold）也在救援過程中受傷。前者手部、大腿被咬了一口，後者嘴巴似被頭錘流血，2人均被送醫檢查。

    報導提到，救援團隊透露，佛萊迪傷勢過重，包括骨折，關節、神經等受損，無法治療，也不可能回到野外生活，經專家討論決定執行安樂死，讓牠擺脫苦痛一路好走。

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