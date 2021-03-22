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    武漢肺炎》日本解除緊急事態宣言 官員：考慮擴大境外人士檢疫

    日本全面解除緊急事態宣言，厚生勞動大臣田村憲久表示，考慮擴大對境外人士的隔離檢測。（資料照，美聯社）

    日本全面解除緊急事態宣言，厚生勞動大臣田村憲久表示，考慮擴大對境外人士的隔離檢測。（資料照，美聯社）

    2021/03/22 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕時隔約2個半月，日本政府今天（22日）全面解除因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的緊急事態宣言。為避免疫情再擴散，厚生勞動大臣田村憲久昨天表示，會考慮擴大對境外人士的隔離檢測。

    綜合日媒報導，日本政府今天全面解除緊急事態宣言。隨緊急事態宣言解除，縮減餐飲業的營業時間將不具命令與罰則的強制性，但日本政府仍要求餐飲業加強防疫措施。

    日本也考慮擴大對境外人士的隔離檢測，厚生勞動大臣田村憲久在昨天《NHK》節目表示，目前僅針對24個變種病毒流行的國家進行3天隔離與檢測，考慮將擴大到所有的國家。

    田村憲久也說，對因疫情而進行自我隔離的人，考慮和民間保全公司合作，加強監督自我隔離者。

    日本的體育、音樂會等活動人數將分階段放寬，之前發佈緊急宣言的11個都府縣，解除後最大容納人數50%以內，且最多1萬人為限允許入場。日本首都圈在4月19日後允許超過1萬人活動入場。

    日本政府「新冠對策小組會」會長尾身茂警告，日本疫情可能在未來1到2個月內出現反彈。他指出，在日本65歲以上高齡者完成疫苗接種前，防止疫情擴散非常重要。日本該年齡層人士預計在4月中開始接種。

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