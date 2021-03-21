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    國際消除種族歧視日 教宗方濟各：種族主義如病毒

    天主教教宗方濟各（見圖）今（21）日譴責種族主義，並將其比喻為潛伏以待冒出的「病毒」。（歐新社）

    天主教教宗方濟各（見圖）今（21）日譴責種族主義，並將其比喻為潛伏以待冒出的「病毒」。（歐新社）

    2021/03/21 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各今（21）日譴責種族主義，並將其比喻為潛伏以待冒出的「病毒」，顯示「我們所謂的社會進步並不如想像的那樣真實或確切」。

    《美聯社》報導，方濟各在聯合國訂定的「國際消除種族歧視日」（International Day for the Elimination of Racial Discrimination）這天發文，將種族主義比喻為「一種病毒，這種病毒會迅速變異，不會消失而是藏起來，潛伏以待。」

    教宗在推特表示，「種族主義的情況讓我們感到羞恥，因為它顯示我們所謂的社會進步並不像我們想像的那樣真實或確切」。他的發文還標籤了「打擊種族主義」（#FightRacism）、「眾位弟兄」（#FratelliTutti）。

    「眾位弟兄」（Fratelli Tutti）是方濟各在去年疫情期間所發布的通諭，內容呼籲全世界團結、友愛和對環境的關懷。

    方濟各在推文中未提及有關種族主義或地方的任何具體實例。他出任教宗以來，不斷倡導被社會邊緣化民眾的權利，包括移民。

    聯合國將每年3月21日定為「國際消除種族歧視日」，以紀念1960年這天，南非白人政府向和平示威的黑人開火，造成69人死亡，即沙佩維爾屠殺（Sharpeville massacre）。

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