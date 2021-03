國際消除種族歧視日 教宗方濟各：種族主義如病毒

2021/03/21 23:12

〔即時新聞/綜合報導〕天主教教宗方濟各今(21)日譴責種族主義,並將其比喻為潛伏以待冒出的「病毒」,顯示「我們所謂的社會進步並不如想像的那樣真實或確切」。

《美聯社》報導,方濟各在聯合國訂定的「國際消除種族歧視日」(International Day for the Elimination of Racial Discrimination)這天發文,將種族主義比喻為「一種病毒,這種病毒會迅速變異,不會消失而是藏起來,潛伏以待。」

教宗在推特表示,「種族主義的情況讓我們感到羞恥,因為它顯示我們所謂的社會進步並不像我們想像的那樣真實或確切」。他的發文還標籤了「打擊種族主義」(#FightRacism)、「眾位弟兄」(#FratelliTutti)。

「眾位弟兄」(Fratelli Tutti)是方濟各在去年疫情期間所發布的通諭,內容呼籲全世界團結、友愛和對環境的關懷。

方濟各在推文中未提及有關種族主義或地方的任何具體實例。他出任教宗以來,不斷倡導被社會邊緣化民眾的權利,包括移民。

聯合國將每年3月21日定為「國際消除種族歧視日」,以紀念1960年這天,南非白人政府向和平示威的黑人開火,造成69人死亡,即沙佩維爾屠殺(Sharpeville massacre)。

