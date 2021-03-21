法國疫情燒不停！武肺重症者激增 巴黎發佈1個月封鎖令

法國武漢肺炎疫情升溫，衛生部指出目前重症監護病房共新增66名重症病患，共計有4353名重症患者，醫療資源吃緊。（歐新社）

2021/03/21 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕法國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，法國政府已於19日針對巴黎與部分地區發佈為期長達1個月的封鎖令，根據衛生部最新統計，法國武肺重症收治病患又新增66人，累積達4353人，創今年新高。

根據法媒《Le Quotidien des Lacs》報導，法國衛生部於本月20日公佈，法國重症監護病房人數（ICU）在本週末激增，有66人因重症住進加護病房，目前ICU的總收治患者已來到了4353人，再次打破今年的最高人數，醫療資源吃緊。

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報導提到，法國疫情又開始升溫，光是17日就新增了3.5萬多起武肺確診，18日新增285例死亡案例，疫情相當嚴峻。法國衛生部則說，目前已有614萬人接種第一劑疫苗，占全國人數9.2%，成年人數的11.7%。

報導指出，由於擔心第3波武肺疫情延燒，法國於19日已宣布巴黎首都圈、上法蘭西大區（Hauts-de-France）、濱海塞納省（Seine-Maritime）、濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）等地區，將有限度封鎖1個月，但措施沒比前面兩次封城來的嚴格。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，法國昨單日通報確診數為3萬5004人，新增276人死亡，通報病例總數為418萬7608人，死亡總人數來到了9萬1424人，目前確診總人數全球第六，在歐洲國家中確診數僅次於英國。

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