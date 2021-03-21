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    軍情動態》韓美2+2會談後 美國務院宣佈軍售南韓288枚地獄火飛彈

    美國務院21日宣佈，核准出售南韓288枚地獄火飛彈，包含備件與後勤支持服務等，合約價值約新台幣10.2億元，圖為英軍發射地獄火飛彈。（歐新社資料照）

    美國務院21日宣佈，核准出售南韓288枚地獄火飛彈，包含備件與後勤支持服務等，合約價值約新台幣10.2億元，圖為英軍發射地獄火飛彈。（歐新社資料照）

    2021/03/21 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀17日與南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭進行2+2會談，才剛結束不到一週，美國務院今天（21日）便宣佈，核准出售南韓288枚AGM-114R（地獄火）飛彈，並向美國會發出通知，軍售包含備件與後勤支持服務等，合約價值約新台幣10.2億元，美方在聲明中強調，軍售案將支持美國外交政策目標與國家安全目標，並稱南韓是美國在印太司令部區域最親近盟友之一。

    美國國防安全合作局21日發佈「聲明」，宣佈核准出售南韓288枚地獄火飛彈與相關備件，另外還有美國政府與承包工程支援、技術支援以及後勤支持，包含維修、退件、儲存及其他與後勤相關、計畫支持服務，合約金額為3600萬美元。針對軍售地獄火飛彈用途，美方在「聲明」中指出，「南韓意圖透過地獄火飛彈來補充現有飛彈能力與AH-64E『阿帕契』直升機當前武器庫存」。

    美國國防安全合作局「聲明」強調，「藉由滿足美國印太司令部區域最親近盟友之一的合法安全度以及防衛需求，這項軍售提案將支持美國外交政策目標與國家安全目標」。聲明提及，「南韓是東亞與西太平洋的主要政治與經濟實體，同時也是美國在這些區域確保和平與穩定的關鍵伙伴，協助南韓發展、維持與準備好自我防衛能力，是美國至關重要的國家利益」。

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