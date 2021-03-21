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    日本宮城沿海規模6.9強震釀8傷 未來一週慎防餘震、土石流

    日本宮城縣沿海發生強震後，日本氣象廳提醒，未來一週內仍需慎防震度「5強」的地震。（圖擷取自日本氣象廳）

    日本宮城縣沿海發生強震後，日本氣象廳提醒，未來一週內仍需慎防震度「5強」的地震。（圖擷取自日本氣象廳）

    2021/03/21 07:31

    〔即時新聞／綜合報導〕日本宮城縣沿海在當地時間昨晚6點發生芮氏規模6.9強震，測得最大震度為「5強」（日本震度分級），東北各地也頻傳小規模災情，截至今日早上6點30分為止已有8人受傷，日本氣象廳也提醒，未來一週內仍需慎防震度「5強」的地震。

    綜合日媒報導，日本氣象廳地震觀測資料顯示，這起芮氏規模6.9強震發生後，測得最高震度為宮城縣的「5強」，而這起地震的影響範圍廣大，從北海道至中部的愛知縣、岐阜縣皆有感。氣象廳於6點11分對宮城縣沿海部分地區發布海嘯警報，觀測到海水上升最高約20公分，海嘯警報在7點30分左右解除。

    在規模6.9強震發生後，宮城縣沿海發生17次地震，其中不乏芮氏規模達到4的地震，震度方面最多為「震度2」，地震震央皆集中在宮城縣石卷市沿海一帶；福島縣外海今早6點56分也發生一起芮氏規模4.2的地震，各地測得最大震度為「震度2」。日本氣象廳提醒，未來一週內仍需注意震度「5強」的地震，受到地震影響，土石略有鬆動，而東北各地今日有雨，各地也必須慎防土石流。

    而這起地震造成8人受傷，有7人皆在宮城縣，1人在岩手縣，多為遭到物品砸傷、跌倒等輕傷狀況。

    強震造成宮城縣鹽釜市一處坡面坍塌。（美聯社）

    強震造成宮城縣鹽釜市一處坡面坍塌。（美聯社）

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