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    武漢肺炎》全球逾1億2224萬例確診 逾270萬人病歿

    全球武漢肺炎至少1億2224萬1510例確診，圖為義大利民眾接種疫苗的畫面。（歐新社）

    全球武漢肺炎至少1億2224萬1510例確診，圖為義大利民眾接種疫苗的畫面。（歐新社）

    2021/03/20 22:20

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），全球至少270萬2004人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億2224萬1510例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球19日通報新增1萬217人病歿、50萬7669起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2815死）、美國（1649死）與墨西哥（613死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計54萬1143人病故、2972萬9999例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（29萬314人喪生、1187萬1390例確診）、墨西哥（19萬7219人喪生、218萬7910例確診）、印度（15萬9558人喪生、1155萬5284 例確診）及英國（12萬6026人喪生、428萬5684例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有229人染疫喪命；接下來依序為比利時（195人）、斯洛維尼亞（191人）、蒙特內哥羅（189人）及英國（186人）。

    從區域來看，歐洲累計91萬4652死、4101萬6331例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計73萬7861死、2339 萬7782例確診；美國和加拿大共計56萬3755死、3065萬5457例確診。

    亞洲共計26萬5368死、1693萬885例確診；中東地區共計10萬9893死、611萬6658例確診；非洲共計10萬9502死、409萬378例確診；大洋洲共計973死、3萬4027 例確診。

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