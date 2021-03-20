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    美中角力進入「深水區」 謝金河：拜登「天下圍中」、中國考驗開始

    美中外交高層的阿拉斯加會談19日落幕，謝金河認為拜登佈「天下圍中」局面，中國真正的考驗才要開始。（美聯社）

    美中外交高層的阿拉斯加會談19日落幕，謝金河認為拜登佈「天下圍中」局面，中國真正的考驗才要開始。（美聯社）

    2021/03/20 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美中2+2高層會議中，首日開場就出現激烈交鋒，各方看法不同，對此，財信傳媒董事長謝金河認為「美中角力進入深水區」；謝金河從歷史分析，表示美國在第一次世界大戰後超越英國，成為第一大國迄今，面臨經濟地位上挑戰未曾間斷，現任挑戰者無疑是中國。中國是否可能超越美國？謝金河點出中國錯處，認為面對美國總統拜登所佈「天下圍中」局面，中國真正的考驗才要開始。

    謝金河今對美中會議事件發表看法，從歷史角度指出，美國自一戰後成為世界第一大國，期間挑戰不少，80年代美國總統雷根任內，面臨當時世界第3大經濟體蘇聯領導戈巴契夫揚言超越，「以1985年的世界經濟體排名，美國4.3兆美元遙遙領先，日本1.384兆居次，蘇聯9141億排老三」，而當時，謝金河補充，中國經濟甫萌芽，「經濟規模只有3066億美元，全球排名第九」。

    謝金河表示，最終，蘇聯最大極限只達美國4成，80年代後期，美國又面臨日本崛起，「日本很賣力追到美國的7成，日本買遍美國，甚至是一個日本可以買下4個美國，但日本從來沒有能夠追上美國，日本最大極限追到美國GDP的7成」，而美國現任挑戰者是中國無疑。

    謝金河指出，中國自1978年由前領導人鄧小平改革開放，經濟開花，「現在中國的經濟總量14.3兆美元，美國21.4兆美元，中國追到美國的7成」，他也補充，多有研究預期中國會在2030年或2038年超越美國成為全球最大經濟體，「大國博奕自然成形」。

    而中國究竟能否超越美國？謝金河評論，鄧小平生前留下2政治遺產，「一是韜光養晦，絕不強出頭，二是領導人體制，一個人兩任，第二任選出隔代接班人」，若2機制至今仍在，他認為中國會超越美國，但「中國太早秀肌肉」，如中國前工信部副部長苗圩所述「中國大而不強」。

    他也認為，近年中國戰狼外交使中國人越來越不受歡迎，面對拜登這次佈下「天下圍中」陣勢，「中國真正的考驗才要開始！」

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