美中會後 中國瘋傳「辛丑年對比圖」網民自嗨到爆

就是這張圖，讓無數中國網友興奮了。（圖翻攝自人民日報微博）

2021/03/20 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕美中展開雙邊會談，令人意外的是，在會談一開始的致詞，兩邊就展開唇槍舌戰，外媒指出，此舉非常不符合外交慣例，中國國內更流傳一張「對比圖」，激起中國網友們愛國心噴發。

諸多分析認為，雙邊激烈言詞出自於國內需求，白宮也稱中國的發言對象是國內聽眾，《BBC中文網》進一步分析，在美國，強硬抗中已經是民主黨與共和黨的少數共識，從民意來看，有89%的美國人認為中國是競爭對手或敵手，而非夥伴，有7成的人支持對中國採用強硬策略，從政治來看，拜登政府上台以來，努力修復與多個國家的關係，但對中國則幾乎沒有改變前總統川普的政策，因此美方在鏡頭前的表現，國內民意與風氣或成驅動力。

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至於中國方面，中方表現也得到民眾的讚揚，微博上更出現一張「兩個辛丑年對比圖」，分別是1901年辛丑條約簽訂的照片，以及這次美中高層對話的照片，這張圖由中國官媒《人民日報》所發布，並引用了中共中央外事辦主任楊潔篪言論「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」激起中國網友的愛國心，有網友就說，對這次中國的表現感到驕傲，直呼祖國加油。也有網友感動地說，曾經的辛丑年是「中國人的恥辱」，如今的辛丑年是「中國人的驕傲」。

雙方在公開會談時言詞激烈，但閉門後則氣氛平靜，有美國官員透露，閉門會議是有內容、嚴肅且直接的。

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