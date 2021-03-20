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    美中會談結束！蘇利文：艱難又直接 楊潔篪：仍存在分歧

    白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan，圖右）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖左）在飯店接受媒體訪問。（法新社）

    白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan，圖右）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖左）在飯店接受媒體訪問。（法新社）

    2021/03/20 07:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美中高層在阿拉斯加結束為期2天的會談，雙方未發表聯合聲明。美國表示，與中國代表有坦率對話，會談艱難又直接；中國則說，會談坦率、有建設性、有益，但雙方仍存在分歧，並警告美國不要低估中國捍衛國家主權的決心。

    在美國官員訪問日本和南韓等盟友後，美中高層在阿拉斯加舉行拜登政府上任以來的最高級別面對面會談，19日結束為期2天的會談。

    《路透》報導，在中國代表團離開飯店會議室後不久，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）向媒體表示，「我們希望就廣泛的問題進行艱難而直接的對話，而這正是我們所做的。」

    站在蘇利文旁邊的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國向對中國在新疆、西藏和香港侵犯人權，以及發動網路攻擊和對台灣施壓表達關切後，中國做出「防禦性回應」，他並不感到意外。

    不過，布林肯表示，雙方在伊朗、北韓、阿富汗和氣候變遷等問題相互的利益，美方在會議上取得進展。

    中國代表團成員沒有接受外媒訪問就離開了飯店，但後來接受中國媒體聯訪。中共中央政治局委員楊潔篪說，這次戰略溝通是坦率的、建設性的、有益的，但雙方之間還是存在一些重要分歧。

    中國外交部長王毅說，中方向美方明確指出，主權和領土完整是重大原則問題，美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心，不要低估中國人民維護民族尊嚴和正當權益的意志。

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