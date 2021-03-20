武漢肺炎》確診者器捐確診者！美成功移植雙肺 救重症醫護

執行本次移植手術的西北醫院肺移植計劃外科主任巴拉特醫生（見圖）說，「這是肺移植的一個里程碑。」（美聯社）

2021/03/20 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國西北醫院（Northwestern Medicine）成功將曾確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者所捐贈的肺，移植到同樣確診武漢肺炎的患者身上。執行本次移植手術的西北醫院肺移植計劃外科主任巴拉特醫生（Ankit Bharat）說，「這是肺移植的一個里程碑。」

綜合外媒報導，美國今年2月首次成功將武肺確診捐贈者的雙肺，移植到另一位確診者身上。這位接受雙肺的移植者，是來自美國伊利諾伊州（Illinois）的6旬男性，他曾是醫護人員，去年5月確診武肺，被判定為重症患者，肺部遭受永久損傷。而雙肺捐贈者生前則是武肺輕症，他最後並非死於武漢肺炎，而是死於其他因素。

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巴拉特說，「至今在美國已有3000萬名武肺確診者，當中有非常多人簽署了器官捐贈同意書。如果美國只是因捐贈者曾有輕度或中度的武肺感染，就拒絕接受他們捐贈的器官，會造成更大的器官供需失衡。」

移植器官前，移植小組先進行測試，確定肺部沒有武肺病毒存在。巴拉特補充，「如果鼻咽測試8到10天都呈陰性，此外也無武肺症狀，那可以確定呼吸道已無武肺病毒，但並不能保證肺部完全沒有病毒。因此，我們還必須檢測肺部液體是否含病毒，若兩者都沒有檢測到，則表示這個捐贈的肺可以放心移植。」

巴拉特也說，「我們的首例『武肺捐贈者到武肺受贈者』的雙肺移植，讓這位接受者獲得一對美麗又健康的肺，此外他也在快速的康復中。」據悉，自疫情以來，西北醫院已經完成了14例雙肺移植到確診者身上，比世界上任何一家醫院還多。

圖為西北醫院提供受武肺侵害的肺部X光照。非新聞當事人。（法新社）

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