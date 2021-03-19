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    不受疫情影響！ 芬蘭蟬聯最快樂國家 台灣排名續升衛冕東亞第1

    聯合國「世界快樂報告」顯示，芬蘭連續第4年居全球最快樂的國家，台灣依然是東亞國家排名最高，圖為去年11月一群台灣民眾在新北市的耶誕燈飾下自拍。（歐新社）

    聯合國「世界快樂報告」顯示，芬蘭連續第4年居全球最快樂的國家，台灣依然是東亞國家排名最高，圖為去年11月一群台灣民眾在新北市的耶誕燈飾下自拍。（歐新社）

    2021/03/19 20:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕2020年全球苦於對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19），不過，這場疫情顯然對世界各國的幸福指數排名並未有太大影響：19日發表的最新年度聯合國「世界快樂報告」顯示，芬蘭連續第4年居全球最快樂的國家。

    根據這份2021年世界快樂報告，最快樂5國均為歐洲國家，依序為：芬蘭、冰島、丹麥、瑞士和荷蘭；排名第9的紐西蘭，是前10名中唯一非歐洲國家。台灣排名從前一次調查的第24名上升到第19名，依然是東亞國家排名最高。快樂指數最低的5國為辛巴威、坦尚尼亞、約旦、印度和柬埔寨。

    報告也探討法國、德國、義大利、西班牙、英國和美國等6個西方國家，以及中國、香港、台灣、南韓和日本5個東亞國家或地區的防疫表現，指東亞防疫表現相較於西方6國還好，歸因於政府更強而有力、更即時的因應，以及公民配合度更好。

    報告指出，與前一次調查相比，有略高於1/3的國家在這次調查中「負面情緒顯著較高」，不過，也有22國的正面情緒增加。報告共同作者赫利威爾（John Helliwell）說，「令人驚訝的是，平均來說，以民眾對自己生活的評估來衡量，幸福感並未降低」，一個可能解釋是，大家認為這場疫情是影響每一個人的共同、外部威脅，「而這激發了更大的團結感和同理感」。

    英國的快樂指數從第13名跌到第18名，美國從18名上升到第14名。中國排名第52。

    這項聯合國「永續發展解決方案計畫」（Sustainable Development Solutions Network）為衡量各國幸福感而每年發表的國際調查，採用民調機構「蓋洛普」調查149國民眾幸福感的資料，以及國內生產總值（GDP）、社會支援度、個人自由、貪腐程度多項指標綜合評等。

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