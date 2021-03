多次道歉無法息眾怒 她丟掉「Teen Vogue」總編輯飯碗

2021/03/19 23:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國非裔女記者麥卡蒙(Alexi McCammond)原定下週要上任美國青少年時尚雜誌《Teen Vogue》的總編輯,麥卡蒙於18日突拋出震撼彈,表示取消接任雜誌總編輯一職,因為她過去歧視亞裔與同志的言論持續發燒,多次對外道歉都無法平息風波。

綜合外媒報導,本月初美國出版集團康泰納仕(CondéNast)宣布由麥卡蒙將在24日接任《Teen Vogue》的第3位非裔總編,然而麥卡蒙過去曾歧視亞裔的言論至今都還未平息,導致與康泰納仕的合作終歸破局。

現年27歲的麥卡蒙曾在大學時期,屢次在推特發出嘲諷亞洲人及同性戀的歧視內容,近期因任命消息出來,美食網站「The Infatuation」的主管黛安(Diane Tsui)在社群發布麥卡蒙10年前的推文截圖,內容充斥嘲諷亞裔的言論,黛安表示,這對亞裔美國人近期遭受到的歧視,又增加了更多的傷害。

康泰納仕集團內部在得知歧視消息後,多位員工反對麥卡蒙加入《Teen Vogue》。

麥卡蒙18日發出的貼文,她再次為過去的推文道歉,且這些推文已蓋過她曾經關注及報導過的議題,因此決定與康泰納仕分道揚鑣,並希望未來還有機會回到業界。

Hey there: I’ve decided to part ways with Condé Nast. Here is my statement about why - pic.twitter.com/YmnHVtZSce