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    多次道歉無法息眾怒 她丟掉「Teen Vogue」總編輯飯碗

    麥卡蒙（見圖）因種族歧視言論風波越演越烈，18日公開表示取消接任《Teen Vogue》的總編輯。（圖取自Alexi McCammond推特）

    麥卡蒙（見圖）因種族歧視言論風波越演越烈，18日公開表示取消接任《Teen Vogue》的總編輯。（圖取自Alexi McCammond推特）

    2021/03/19 23:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔女記者麥卡蒙（Alexi McCammond）原定下週要上任美國青少年時尚雜誌《Teen Vogue》的總編輯，麥卡蒙於18日突拋出震撼彈，表示取消接任雜誌總編輯一職，因為她過去歧視亞裔與同志的言論持續發燒，多次對外道歉都無法平息風波。

    綜合外媒報導，本月初美國出版集團康泰納仕（CondéNast）宣布由麥卡蒙將在24日接任《Teen Vogue》的第3位非裔總編，然而麥卡蒙過去曾歧視亞裔的言論至今都還未平息，導致與康泰納仕的合作終歸破局。

    現年27歲的麥卡蒙曾在大學時期，屢次在推特發出嘲諷亞洲人及同性戀的歧視內容，近期因任命消息出來，美食網站「The Infatuation」的主管黛安（Diane Tsui）在社群發布麥卡蒙10年前的推文截圖，內容充斥嘲諷亞裔的言論，黛安表示，這對亞裔美國人近期遭受到的歧視，又增加了更多的傷害。

    康泰納仕集團內部在得知歧視消息後，多位員工反對麥卡蒙加入《Teen Vogue》。

    麥卡蒙18日發出的貼文，她再次為過去的推文道歉，且這些推文已蓋過她曾經關注及報導過的議題，因此決定與康泰納仕分道揚鑣，並希望未來還有機會回到業界。

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