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    中國護照有何用？ 緬甸中企：感受不到國家想接我們回家

    緬甸仰光的示威者出面指控中國政府暗中協助緬甸軍政府。（美聯社）

    緬甸仰光的示威者出面指控中國政府暗中協助緬甸軍政府。（美聯社）

    2021/03/19 20:07

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕緬甸上月初發生政變後局勢每況愈下，由於中國政府被質疑暗中支持緬軍，導致眾多中資企業成為抗議目標。「自由亞洲電台」（RFA）18日報導，在緊急時刻下，相較於台灣方面緊急安排撤僑，中國當局不但未鬆口撤僑，反而還新增遠端防疫篩檢要求，令當地中國商人感慨，感受不到國家想接他們回家。

    據報導，在緬甸第一大城仰光經營進出口貿易10多年的中國商人陳先生，指緬軍此次「殺紅了眼」，而緬甸年輕一代示威者也毫不退讓，因此他在本月初清空多數庫存後，已暫停接單，並在仰光擴大戒嚴後，撤離至郊區友人家中避難。中國使館人員雖不時透過微信提醒注意安全，但官方仍未鬆口撤僑。

    他表示，如今無法說走就走，即使搶到機票，也不一定走得了，因為仰光醫院現在人滿為患，做（核酸）檢測需要憑運氣，遑論中國使館先前還發布新規定。據悉，中國駐緬甸大使館上月24日開始實施篩檢新規定，除了要有核酸及抗體IgM的「雙陰證明」外，中企及相關人員還須由企業出示已完成14天「隔離閉環管理」的相關證明。

    此外，緬甸中企商會雖發布緊急安全提醒，並指若出現緊急情況，可第一時間與使館經商處及商會聯繫。然而，「自由亞洲電台」致電該商會詢問撤離協助事宜時，得到的答案竟是：「這個我們沒有統一辦理，你要自己詢問航空公司。」

    RFA指出，相較之下，台灣的撤僑安排如天壤之別，早在上月21日就由華航首飛「救援班機」，從仰光接回82名旅客，包括一名中國籍人士。且由於緬甸部分醫院停擺，當時有28名旅客無法在登機前取得核酸檢測（PCR）證明，故台灣疾管署採彈性作法，讓這些人先入境，再自費篩檢。

    RFA以中國愛國電影《戰狼二》為例指出，該電影的結尾處稱：「中國這本紅色護照，能把你從任何地方接回家。」對此，緬甸中國商人陳先生無奈笑說：「電影當然只是電影，你還當真？」

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