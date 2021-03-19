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    LINE個資外洩中國爭議延燒 日本總務省有意停用相關行政服務

    免費通訊軟體LINE爆發個資外洩中國爭議，目前日本政府已介入關切，且有單位有意停用LINE的官方行政服務。（彭博）

    免費通訊軟體LINE爆發個資外洩中國爭議，目前日本政府已介入關切，且有單位有意停用LINE的官方行政服務。（彭博）

    2021/03/19 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕免費通訊軟體LINE爆發個資外洩中國爭議，日本方面因外包作業給中國上海Line Digital Technology，導致日本使用者個資及聊天記錄可為中國工程師存取，已知至少遭4名中國工程師存取32次；對此，雖LINE母公司Z控股公司（Z Hodlings）已道歉並採取相關應對措施，但品牌誠信已受打擊，日本總務省今透過總務大臣武田良太宣布，有意停用LINE上的官方行政服務。

    根據《NHK》報導，日本總務省今日上午舉行記者會；武田良太就LINE事件發表說法，為確保行政服務使用者安心，總務省有意中止該單位的LINE行政服務管道，同時也表示，希望相關省廳及相關單位在釐清事件後，能夠做出相對應的適切措舉。

    除此之外，日本有部分地區的保育所（托兒所）入所申請及大型垃圾收集受理等服務，民眾可透過LINE來進行申請手續，對此，總務省要求各行政區在3月26日以前報告說明相關服務的LINE利用狀況。

    針對這起事件，內閣官房長官加藤勝信在內閣會議後也做出說明，表示包含內閣官房在內，各省廳正在確認LINE的使用情況，「在消除個資保障疑慮之前，內閣官房預計暫時予以停用。」

    今年2月24日，日本LINE發現伺服器遭不當存取，隨後已採取措施不再讓上海Line Digital Technology存取資料，同時已赴日本政府相關單位說明情況；對此，台灣LINE官方則聲明強調，台灣使用者資料只存放於日本和南韓，不存放在中國，LINE也從未提供任何台灣或其他國家的用戶資料給中國政府。

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