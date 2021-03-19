不滿公民涉洗錢被引渡至美國 北韓宣布與馬來西亞斷交

北韓外交部今日在官媒《朝鮮中央通訊社》發表聲明表示，馬來西亞政府週三（17日）以涉嫌洗錢為由，將1名無辜的北韓公民列為罪犯而引渡至美國，因此北韓決定斷絕與馬來西亞的外交關係，美國也將付出相應的代價。圖為北韓大使館顧問金裕松（音譯）與文哲明律師（圖右）。（法新社）

2021/03/19 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕北韓外交部今日在官媒《朝鮮中央通訊社》（朝中社）發表聲明表示，馬來西亞政府週三（17日）以涉嫌洗錢為由，將1名無辜的北韓公民列為罪犯而引渡至美國，因此北韓決定斷絕與馬來西亞的外交關係，美國也將付出相應的代價。

這份聲明宣稱，北韓公民文哲明（音譯）在新加坡合法從事外貿活動多年，馬來西亞卻在沒有相關證據的情況下，將其冠上「非法洗錢」的罪名，引渡至美國，這是絕不能容忍的嚴重敵對行為，因此北韓決定斷絕與馬來西亞的外交關係，美國也將付出相應的代價。

請繼續往下閱讀...

根據《韓聯社》報導，美國聯邦調查局（FBI）此前主張文哲明涉嫌違反國際對北韓制裁措施，將酒類和手錶等奢侈品運至北韓，並透過皮包公司洗錢等，在2019年5月要求馬來西亞將其引渡至美國，儘管文哲明否認相關指控，但馬來西亞法院仍於同年12月判決引渡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法