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    武漢肺炎》疫情後遺症 聯合國：年齡歧視更嚴重

    聯合國表示，世界各地充斥著年齡歧視，武漢肺炎疫情會放大因年齡而起的刻板印象、偏見與歧視。圖為印度中央邦首府博帕爾一位老人。（歐新社資料照）

    聯合國表示，世界各地充斥著年齡歧視，武漢肺炎疫情會放大因年齡而起的刻板印象、偏見與歧視。圖為印度中央邦首府博帕爾一位老人。（歐新社資料照）

    2021/03/18 18:00

    〔中央社〕聯合國今天表示，世界各地充斥著年齡歧視，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）只讓因年齡而起的刻板印象、偏見與歧視更被放大。

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，新冠病毒危機帶給年長者不可磨滅的傷痛，而要促進全球復甦，世代團結卻又是不可或缺。

    4個聯合國機關共同發布報告警告，社會中隨處可見年齡相關歧視，這已經成為一種問題，而受到衝擊的不只是年長者。

    報告指出，較年輕與較年長者可能因為年齡面臨不利狀況，在工作場域尤甚，健康與社會照護、媒體、司法體系也能看到年齡歧視，帶來的影響不可謂不深遠。

    古特瑞斯在報告中說：「年齡歧視充斥在全球各地的機構、法律和政策之中，傷害個人的健康與尊嚴，對經濟與社會的傷害更是明顯。」

    「這剝奪了人們的人權，讓他們無法發揮全部潛能。」

    這份由世界衛生組織（WHO）、聯合國人權辦公室、聯合國經濟和社會事務部（United Nations Department of Economic and Social Affairs）、聯合國人口基金（U.N. Population Fund，UNFPA）共同編寫、厚203頁的報告指出，年齡歧視可能是以刻板印象、偏見，或完全的歧視樣貌出現。

    世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）、聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）、聯合國經濟和社會事務部的劉振民，以及聯合國人口基金執行長卡內姆（Natalia Kanem）發布聯合聲明說，疫情前年齡歧視就已經是一大問題，受到疫情影響，這個問題更形嚴重。

    他們說道：「年長者常被認為清一色弱不禁風或不堪一擊，年輕人則常被認為無堅不摧，或是輕率、不負責任。」

    「各國希望從疫情復甦的同時，各年齡層的人將繼續面臨不同形式的年齡歧視，年輕勞工會更不可能得到工作，較年長的勞工則可能成為裁員目標。」

    「若想確保各地的人們健康幸福、有尊嚴，我們必得要在這場危機期間與危機過後解決年齡歧視問題。」

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