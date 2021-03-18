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    軍情動態》印度MiG-21戰機再傳墜毀 資深上校飛官當場死亡

    17日上午印度空軍1架MiG-21「野牛」戰機驚傳墜毀，資深空軍上校飛官當場死亡，圖為印度空軍同款MiG-21戰機。（歐新社資料照）

    17日上午印度空軍1架MiG-21「野牛」戰機驚傳墜毀，資深空軍上校飛官當場死亡，圖為印度空軍同款MiG-21戰機。（歐新社資料照）

    2021/03/18 15:39

    〔即時新聞／綜合報導〕印度空軍1架MiG-21「野牛」（Bison）戰機17日驚傳墜毀，資深空軍上校飛官當場死亡，是今年以來印度MiG-21戰機第二起墜機事故。今年1月5日，印度1架MiG-21戰機墜毀在印巴邊境蘇拉特加爾（Suratgarh），機上飛官及時跳傘逃生，未有人員傷亡，當時印方表示墜毀原因為機械故障，至於這次墜毀原因，當局尚在調查當中。

    綜合印媒報導，這架MiG-21戰機17日上午正要進行戰鬥訓練任務，未料才從瓜廖爾空軍基地（Gwalior）起飛沒多久便墜毀，一空軍官員對此表示，「當局已指人員進行事故發生原因調查」，目前尚無法釐清，而印媒則提到，這起意外再次顯現出印度汰換老化戰機的急迫性，相關專家透露，印度MiG-21戰機雖於2000年升級成「野牛」版本，但其實服役年限現在也已經到了。

    印媒指出，印度三軍從2015年度以來，已經摔掉至少60架飛機與直升機，超過70人喪命，而MiG-21戰機則於1963年開始服役於印度，是印度空軍引進的第一款超音速戰機，幾十年來墜毀率極高，而且早就應該退役了，印度空軍陸續引進了872架MiG-21戰機，從1971至1972年以來，已摔掉超過400架。

    印度新戰機服役計畫延宕，尤其自身研製的光輝輕型戰鬥機部分，對印度空軍來說非常重要，這表示印度空軍4支MiG-21戰鬥機隊的退役時間要延到2024年，目前印度空軍約有30支戰鬥機隊，每隊由16至18架戰機所構成，然而要對抗中國與巴基斯坦的綜合威脅，印度恐需要擴增至42支戰鬥機隊。

    根據印媒資料，近年來印度空軍向法國採購了36架飆風戰機，向俄羅斯採購了21架MiG-29戰機與12架Su-30MKI戰機，另外，印度上月增訂40架自製新型光輝戰鬥機，另外還有83架將會在2024年及2028年服役，依印度媒體統計數字，印度近年來各式戰機採購數量加總超過190架，然而，印度其實在1983年8月就已通過光輝戰鬥機汰換MiG-21戰機的計畫了，惟到現在都沒能將MiG-21戰鬥機全數退役。

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