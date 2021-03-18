中國警察暴力拘捕美國防部官員子女 踹頭致傷

上海紐約大學又稱紐約大學上海分校，成立於2012年。（取自上海紐約大學臉書專頁）

2021/03/18 11:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國在對外關係惡化時，時常抓捕外國公民，在美中高層會晤前的敏感時刻，驚傳中國警方連續出手，暴力拘捕並毆打美國留學生，其中2名傷者雙親皆任職於美國國防部！

《華盛頓郵報》17日報導，上海紐約大學9名學生，包括6名美國人，上週同一晚間在2起單獨事件中，被上海警方拘留，並遭便衣警察粗暴對待。

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該校一名學生和教師向該報透露，其中2名美國學生在一家酒吧被捕。一名男生被警察踢中頭部，血流不止，另一名女生想從便衣警察手中逃走，結果被毆打成傷，被踢中頭部的那個人只是想給上海紐約大學公共安全部門打電話，這些便衣警察未出示證件，當時現場也沒有翻譯人員在場。

在另一起事件中，7名學生在參加生日聚會時被便衣警察從房間裡帶走，他們的毒品測試呈陰性，在被拘11至16小時後獲得釋放。7名學生中包括美國公民，還有人來自芬蘭，摩洛哥和馬來西亞。

知情人士透露，事件中2名受傷美國學生的雙親皆任職於美國國防部。中國的禁毒政策日益收緊，目前尚不清楚這些學生因此被拘，還是由於美中關係惡化而出於政治原因被拘。去年10月，中國官員曾威脅拘捕美國公民，以報復美方起訴中國學者。

報導稱，中國警察在進行禁毒行動時出現在私人住宅的情況並不少見，但身著便衣且在局勢沒有升高的情況下就動用暴力，非常罕見。

美國國務院一名發言人對此事件表示：「我們獲悉一群美國公民在中國上海被拘留後獲釋。我們隨時準備提供適當的領事服務。他直指中國的法律體系可能並不透明，地方法律的執行可能是任意的，而且中國的司法體系受到政治影響，不具獨立性。

近幾年，每逢中外關係緊張時，中國對外國公民的騷擾和抓捕屢屢上演。最典型的是，2018年12月11日，中國逮捕史佩弗（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）等2名加拿大公民，時間點剛好在加拿大逮捕華為公主孟晚舟的10天之後。外界輿論普遍認為，北京在實施報復行動。

上海紐約大學又稱紐約大學上海分校，成立於2012年，由華東師範大學與紐約大學合作創辦，中國官方宣傳說，這是第一所中美合作成立的國際化大學。

多年來，西方官員和人權倡導者一直聲稱，中國警方和其他安全機構都在從事隨意拘捕行為。（路透資料照）

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