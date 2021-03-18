軍情動態》中國飛彈無所遁形！印度秘密部署大型情報船監控

印度自去年便秘密部署15000噸級的大型情報船，配有主動相位陣列雷達（AESA），將能追蹤飛彈射程等準確數據。（翻攝自推特）

2021/03/18 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕為因應中國、巴基斯坦等鄰國安全威脅，印度自去年便秘密部署15000噸級的大型情報船，配有主動相位陣列雷達（AESA），將能追蹤飛彈射程等準確數據。有專家指出，印太為重要戰略地點，因此增強印度海軍戰力，便是對抗中國在印太影響力的關鍵。

綜合外媒報導，印度2014年開始自主研發的大型情報船「北極星」號（INS Dhruv）、代號「VC 11184」於2018年交付印度海軍，完成海上測試，並在去年10月被秘密部署於印度洋地區，由印度國家技術研究組織（NTRO）、印度國防研究及發展組織（DRDO）以及印度海軍共同操作。

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據悉，該艦噸位達15000噸，可載300名船員，並配有主動相位陣列雷達，可以主動收集電子情報、追蹤敵方衛星以及飛彈，並收集飛彈射程、威力等詳細數據，該系統需要的動力達14兆瓦，將由該艦兩個9千瓦的發動機提供。

印度國防部的官員認為，這艘船將能成為印度海軍在印度洋的「心電圖」（ECG of the Indian Ocean），意即其得以診斷「心臟地區」的關鍵問題，為印度海軍挹注水下、水上以及空戰3方面更好的戰略計畫。

一名高級官員透露，這艘機密部署的情報船預計將會在今年上半年投入使用，不過詳細日期尚未確定，而若過程順利，印度將會是聯合國5大常任理事國以外唯一擁有該能力的國家。

有專家指出，印太地區將會是未來戰略的第一線，因為中共解放軍的核潛艦在越過南海第一島鏈前會盡量避免現蹤，而要對抗迅速擴張的中共海軍及其在印度洋的影響力，增強印度海軍戰力便是關鍵。

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