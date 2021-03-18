軍情動態》美海軍將接收戰斧飛彈第5批次 射程達1600公里

雷神飛彈公司預計下週向美國海軍交付戰斧飛彈第5批次，改良升級後的戰斧飛彈將有更遠射程距離，並能打擊海上船艦，圖為去年美軍試射戰斧飛彈。（路透資料照）

2021/03/18 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕雷神公司（Raytheon）預計下週向美國海軍交付戰斧飛彈第5批次（Block V Tomahawk），改良升級後的戰斧飛彈將有更遠射程距離，並能打擊海上船艦，新型彈頭則讓戰斧飛彈具更佳穿透打擊力，可分為第5批次a型（Block Va Tomahawk）與第5批次b型（Block Vb Tomahawk）。

據《防務新聞》報導，戰斧飛彈第5批次射程將超越1600公里，而戰斧飛彈的射程對亞太區域特別重要，根據戰略與國際研究中心（CSIS）資料，中國在此的飛彈部隊配有東風-26與東風-21飛彈，射程分別可達4500公里與3100公里。而第5批次戰斧飛彈除了能裝配的美軍軍艦的垂直發射系統外，亦能夠裝配至攻擊潛艦，可以更輕易地在中國飛彈部隊範圍內執行任務。

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《防務新聞》指出，美國海軍將在今年決定戰斧飛彈系列的未來，但跡象顯示整體研發計畫將持續進行，海軍過去以來一直在尋找下一代攻陸型飛彈，不過近期的替代方案分析則讓海軍重啟戰斧飛彈系列，走向升級當前軍備模式。

在海軍2021預算文件中，雖未明確提及飛彈能力的未來規劃，不過印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）先前在國會聽證會上提到，反艦海洋攻擊型戰斧飛彈與標準六型（SM-6）變體版都是海軍陸戰隊所需的能力，以讓中國船艦受到一定程度的威脅，他認為這兩款飛彈都已經裝配至海軍了，海軍陸戰隊應該也要具備相同能力。

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