為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！他在冷凍櫃驚見妻遺體 竟是14歲女兒殺母藏屍

    中國黑龍江哈爾濱市一名女性失蹤數月，其夫聽信14歲女兒說法，以為妻子離家出走，孰料事後竟在冷凍庫裡發現妻子的遺體。圖為事發地點周邊一景。（翻攝中媒正觀視頻）

    中國黑龍江哈爾濱市一名女性失蹤數月，其夫聽信14歲女兒說法，以為妻子離家出走，孰料事後竟在冷凍庫裡發現妻子的遺體。圖為事發地點周邊一景。（翻攝中媒正觀視頻）

    2021/03/18 10:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江哈爾濱市日前發生一起驚悚命案；一名女性失蹤數月，其夫聽信14歲女兒（一說為15歲）說法，以為妻子離家出走，孰料事後竟在冷凍庫裡發現妻子的遺體。報警後發現，兇手竟然正是女兒，這起弒母案件曝光，引起中國網友關注，該案已由當地警方證實，目前尚在調查處理中。

    綜合中國媒體報導，當地警方17日針對這起弒母案回應，證實確有此案；事發於2020年12月3日，該市巴彥縣興隆二中女中14歲學生劉女在與母親口角之後憤而行兇，捅傷母親後，便坐在一旁玩遊戲，直到母親死去。劉女事後用毛巾將血跡擦拭乾淨，並將母親屍體裝入編織袋內置於冷凍庫中。

    據知情人士消息，劉女父親平日在外地打工，她與母親、弟弟一同生活；劉女曾對母親提出輟學想法，但母親希望她完成學業，兩人因此產生衝突，誰料竟在口角後將母親殺害。據劉女學校工作人員說法，劉女在校內就學已2年，曾經住校，在校表現還可以。

    行兇後，劉女對外謊稱母親與陌生人離家出走，父親及家人信以為真，報警處理，在案發數月後父親發現母親屍體，才使劉女事跡敗露。

    警方介入調查，17日對外公開說明，表示劉女承認殺害母親，但未闡明作案細節及動機。該案引起中國網友關注，並留言表示劉女鎮靜得令人毛骨悚然，「衝動殺人，冷靜處置，令人懼怕」、「一個女孩真的能這麼冷靜的做完這些事？細思極恐」、「應該與家庭教育有關」，也有中國網友質疑，「15歲女孩有力氣把一個成年大人放到編織袋裡，並且還獨立運到冷藏庫嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國推農林22條挖我國人才 農委會擬修法防品種外流
    2021/03/18 09:45

    中國推農林22條挖我國人才 農委會擬修法防品種外流
    中國大使施壓訪台無用！ 法外交部：議員有權自由外訪
    2021/03/18 09:40

    中國大使施壓訪台無用！ 法外交部：議員有權自由外訪

    櫻花美景 收藏青溪水岸 即將公開
    中國女貪官「她」最狠！被爆睡了40多名官員、其中17人是長官
    2021/03/18 07:32

    中國女貪官「她」最狠！被爆睡了40多名官員、其中17人是長官
    戰狼前科累累！加拿大專家警告：別用中國疫苗
    2021/03/18 07:11

    戰狼前科累累！加拿大專家警告：別用中國疫苗
    國際今日熱門
    噁！中國火鍋肉片中竟藏「活壁虎」 用餐後慘拉肚子
    2021/03/17 13:03

    噁！中國火鍋肉片中竟藏「活壁虎」 用餐後慘拉肚子

    武肺病毒不斷變異 日媒條列3大最應戒備變種病毒
    2021/03/17 15:14

    武肺病毒不斷變異 日媒條列3大最應戒備變種病毒

    美男補辦信用卡竟狂收64張 網笑翻：可以湊一副撲克牌了
    2021/03/17 13:19

    美男補辦信用卡竟狂收64張 網笑翻：可以湊一副撲克牌了

    中國「肛測」武肺真有必要？ 微生物學家揭真相
    2021/03/17 13:24

    中國「肛測」武肺真有必要？ 微生物學家揭真相

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播