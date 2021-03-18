悚！他在冷凍櫃驚見妻遺體 竟是14歲女兒殺母藏屍

中國黑龍江哈爾濱市一名女性失蹤數月，其夫聽信14歲女兒說法，以為妻子離家出走，孰料事後竟在冷凍庫裡發現妻子的遺體。圖為事發地點周邊一景。（翻攝中媒正觀視頻）

2021/03/18 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江哈爾濱市日前發生一起驚悚命案；一名女性失蹤數月，其夫聽信14歲女兒（一說為15歲）說法，以為妻子離家出走，孰料事後竟在冷凍庫裡發現妻子的遺體。報警後發現，兇手竟然正是女兒，這起弒母案件曝光，引起中國網友關注，該案已由當地警方證實，目前尚在調查處理中。

綜合中國媒體報導，當地警方17日針對這起弒母案回應，證實確有此案；事發於2020年12月3日，該市巴彥縣興隆二中女中14歲學生劉女在與母親口角之後憤而行兇，捅傷母親後，便坐在一旁玩遊戲，直到母親死去。劉女事後用毛巾將血跡擦拭乾淨，並將母親屍體裝入編織袋內置於冷凍庫中。

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據知情人士消息，劉女父親平日在外地打工，她與母親、弟弟一同生活；劉女曾對母親提出輟學想法，但母親希望她完成學業，兩人因此產生衝突，誰料竟在口角後將母親殺害。據劉女學校工作人員說法，劉女在校內就學已2年，曾經住校，在校表現還可以。

行兇後，劉女對外謊稱母親與陌生人離家出走，父親及家人信以為真，報警處理，在案發數月後父親發現母親屍體，才使劉女事跡敗露。

警方介入調查，17日對外公開說明，表示劉女承認殺害母親，但未闡明作案細節及動機。該案引起中國網友關注，並留言表示劉女鎮靜得令人毛骨悚然，「衝動殺人，冷靜處置，令人懼怕」、「一個女孩真的能這麼冷靜的做完這些事？細思極恐」、「應該與家庭教育有關」，也有中國網友質疑，「15歲女孩有力氣把一個成年大人放到編織袋裡，並且還獨立運到冷藏庫嗎？」

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