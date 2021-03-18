外媒問緬甸問題 趙立堅「牙起來」氣到結巴影片曝光

中國外交部發言人趙立堅氣到結巴。（美聯社資料照）

2021/03/18 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方發動政變，一個多月來民眾不斷上街抗議，結果爆發軍方血腥鎮壓。由於近日傳出中資工廠遭波及，中國公開要求緬甸警方保護中國企業。對此，外媒14日在中國外交部記者會詢問，此舉是否為干涉緬甸內政？中國外交部發言人趙立堅卻氣到結巴，痛批媒體問題非常可笑。

中國駐緬甸使館日前稱，14日緬甸仰光萊達雅工業區發生多家中資工廠遭不法分子打砸事件，共造成32家中資工廠受損，2名中國員工受傷，因此希望當地警方保障中資企業及人員安全。對此，中國15日的外交部例行記者會中，美媒《彭博》記者詢問趙立堅，中國一向表示不干涉他國內政，對緬甸的警方提出要求，不就是干涉別國的內政？

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而趙立堅回答時疑一時氣急地說：「中國...駐...當...度住在...住...駐在國的使館，請求當地政府、當地警方對本國公民予以保護，這是再正常不過的事，我倒想問一問，這怎麼就干涉緬甸的內政了？」另外，趙立堅也批《彭博》記者問題：「我都感到非常可笑！」

影片曝光，網友紛紛留言表示「第一次看他說謊打結欸」、「就.就.就這，這，這，這水平也，也，也，也能當發言人」、「人家記者的語氣很平和，也沒有挑釁。瞧這個趙發言同學，都急眼了啊，這個氣急敗壞的喲」、「沒稿可念就結巴了」。

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